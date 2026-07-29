Quem será desta vez “o deputado federal do Arnaldinho”?

Nas eleições gerais de 2022, o até então vice-prefeito Victor Linhalis foi eleito para a Câmara dos Deputados como o 6º candidato mais votado no Espírito Santo (entre os dez que entraram). Na campanha, ele contou com o engajamento pessoal e maciço do prefeito Arnaldinho Borgo, sendo apresentado à população, a todo instante, como “o federal do Arnaldinho”. Os dois então estavam no mesmo partido, o Podemos.





Dos 53.483 votos obtidos por Victor Linhalis, 41.853 foram dados em seções eleitorais de Vila Velha – quase 80% de sua votação. De cada cinco votos nele, quatro vieram da cidade governada por Arnaldinho.





Agora, no pleito que se avizinha, a história será diferente. No Partido Socialista Brasileiro (PSB), Victor será candidato a mais um mandato na Câmara, mas dessa vez não poderá carregar a alcunha de “o federal do Arnaldinho” (no singular). Nas eleições deste ano, o prefeito decidiu dividir seus ovos em vários cestos: ajudará alguns aliados (plural) que disputam a mesma eleição para deputado federal.





Na prática, isso significa que Arnaldinho dividirá suas forças, distribuindo-as entre alguns candidatos. Em Vila Velha, o prefeito lidera um verdadeiro exército de cabos eleitorais sob sua influência: vereadores, líderes comunitários e uma legião de servidores comissionados.





Muitos deles ajudarão Emanuela Pedroso, a Manu (PSB), ex-secretária estadual de Governo e grande aliada de Arnaldinho – frequentemente vista ao lado dele em solenidades em Vila Velha desde os tempos de governo Casagrande.





Outros “soldados de Arnaldinho” serão colocados a serviço da campanha do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União). Outros tantos serão direcionados para a campanha de Josias da Vitória (PP). E alguns aliados em comum vão colaborar com o ex-prefeito Neucimar Fraga (PL). Os três são aliados de Arnaldinho e disputarão um lugar na Câmara.





Dessa vez, portanto, Victor não terá “contrato de exclusividade”, por assim dizer. Não será “o candidato do Arnaldinho”. Será, no máximo, um dos candidatos. No máximo.





Pessoas próximas ao prefeito dizem que a relação política entre eles esfriou. Arnaldinho não vai atrapalhar seu ex-vice-prefeito... Seus apoiadores que quiserem ajudar na campanha de Victor estão liberados para isso. Mas ele mesmo não fará muita força pessoal para ajudá-lo a se reeleger... e isso, convenhamos, é uma diferença radical em relação ao que se viu em 2022.





Ciente da nova conjuntura, Dr. Victor (seu nome de urna) passou a intensificar sua presença em alguns municípios do interior, a fim de expandir seu raio de votação e não ficar mais tão dependente dos votos de Vila Velha.