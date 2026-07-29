AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Final feliz

Filhote cai em ralo e fica presa em tubulação de casa no Sul do ES

Bombeiros precisaram remover parte do concreto para resgatar a cadelinha, que havia sido retirada de um lixão um dia antes

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 19:17

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

29 jul 2026 às 19:17

Uma cadela filhote foi resgatada após ficar presa no encanamento de uma casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Guaçuí, o animal caiu dentro de um ralo e ficou preso em uma curva da tubulação. Para retirá-lo, foi necessário remover parte do concreto ao redor dos canos.


A cadela foi retirada sem ferimentos aparentes e levada pela tutora a um hospital médico veterinário para ser examinada. Ainda segundo o registro dos Bombeiros, a mulher contou que a cachorrinha foi resgatada em um lixão na terça-feira (28) é a única sobrevivente de uma ninhada de oito filhotes.

Cadelinha filhote foi resgatada após cair no encanamento de uma casa no Sul do ES
Cadelinha filhote foi resgatada após cair no encanamento de uma casa no Sul do ES Montagem | Divulgação/Bombeiros de Guaçuí

Veja Também 

Animal foi resgatado em escola de Vale Encantado, em Vila Velha

Cachorro-do-mato é encontrado dentro de escola em Vila Velha

Cachorro e galinha garnizé viralizam por amizade inusitada no ES

Cachorro e galinha garnisé viralizam por amizade inusitada no ES

Cachorro preso em rede de drenagem é resgatado após morador entrar em tubulação em Cariacica

Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação de água em Cariacica; vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Corpo de Bombeiros ES Sul Guaçuí São José do Calçado Cachorro Animals
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça condena ex-prefeito de Laranja da Terra por improbidade administrativa
Fentanil
Desvio de fentanil no ES acende alerta sobre risco de uso pelo tráfico
Imagem de destaque
TV Gazeta celebra 50 anos com campanha que reforça conexão histórica com os capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados