Filhote cai em ralo e fica presa em tubulação de casa no Sul do ES

Uma cadela filhote foi resgatada após ficar presa no encanamento de uma casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Guaçuí, o animal caiu dentro de um ralo e ficou preso em uma curva da tubulação. Para retirá-lo, foi necessário remover parte do concreto ao redor dos canos.





A cadela foi retirada sem ferimentos aparentes e levada pela tutora a um hospital médico veterinário para ser examinada. Ainda segundo o registro dos Bombeiros, a mulher contou que a cachorrinha foi resgatada em um lixão na terça-feira (28) e é a única sobrevivente de uma ninhada de oito filhotes.