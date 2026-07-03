Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação de água em Cariacica; vídeo

Um cachorro que ficou preso em uma galeria de águas pluviais por quase 24 horas foi resgatado na tarde de quarta-feira (1º) em Cariacica. Um vídeo mostra o momento da mobilização para o salvamento do animal. (assista acima).
O resgate durou cerca de três horas, e só terminou quando um morador decidiu entrar na manilha para salvar o animal. Uma equipe da Prefeitura de Cariacica foi acionada para fazer o recolhimento.
Segundo o delegado Leandro Piquet, que atuou na ocorrência, ele havia caído em uma boca de lobo e entrou na tubulação. De acordo com o delegado, o animal teria caído por volta das 17h de terça (30).
Fizemos diversas tentativas. Usamos uma espécie de armadilha com uma casinha de cachorro e tentamos soltar rojões na boca de lobo onde ele caiu para tentar espantá-lo, mas não funcionou
Leandro Piquet, delegado
Piquet disse ainda que o resgate contou com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. Um funcionário de uma empresa de telefonia que passava pela região chegou a emprestar uma escada para tentar retirar o animal da manilha.
O cachorro só conseguiu ser resgatado por volta das 16h, quando um morador que trabalha na manutenção de tubos e conexões se voluntariou para entrar na tubulação para buscar o animal.
Ele foi levado por uma equipe da Prefeitura de Cariacica para receber cuidados veterinários e, posteriormente, ser disponibilizado para adoção. O delegado destacou que o apoio da população foi fundamental para o resgate.
"Muita gente se colocou à disposição para ajudar, ninguém se importou quando a gente parou o trânsito para fazer o resgate. A acolhida do povo em prol dos animais é muito grande", ressaltou.
*Com informações g1 ES