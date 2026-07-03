Suspeito de atirar em casa onde estavam pai e bebê é preso em Guaçuí

Um jovem de 20 anos foi preso, na quinta-feira (2), por atirar na direção de uma casa em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na noite do último dia 19 de junho no bairro São Miguel. O suspeito teria atirado cinco vezes contra a residência onde estavam um homem e a filha, uma bebê de três meses. Ninguém se feriu.





De acordo com a delegada Yasmin Fassarella, as investigações apontaram que a motivação foi a cobrança de uma suposta dívida de R$ 19 mil da vítima, que teria perdido uma carga de drogas pertencente ao suspeito, que já possui registros criminais por tráfico de drogas e adulteração de veículo.





Ele foi encaminhado à delegacia e levado ao presídio, ficando à disposição da Justiça.