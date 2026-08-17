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Em Balneário de Carapebus

Jovem de 18 anos morre baleado por policial militar de folga na Serra

PM afirmou que atirou após ser cercado por grupo durante agressão ao sobrinho; caso é investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2026 às 19:42
Jovem de 18 anos foi morto em frente a uma padaria em Balneário de Carapebus, na Serra
Jovem de 18 anos foi morto em frente a uma padaria em Balneário de Carapebus, na Serra Leitor AG

Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado por um policial militar em Balneário de Carapebus, na Serra, na sexta-feira (14). Segundo a versão apresentada pelo militar à corporação, o disparo ocorreu durante uma confusão envolvendo um grupo que agredia o sobrinho dele. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. 


Conforme o policial relatou à PM, o sobrinho ligou pedindo ajuda após ter sido agredido por traficantes da região. O familiar do agente contou que a situação aconteceu após ele discutir com a própria esposa. 


Ainda segundo o relato, o sobrinho voltou a pedir ajuda após ver alguns dos supostos agressores passando de moto pela rua onde morava.


Como estava de folga, o policial o orientou a acionar a polícia, mas também foi até o local para ajudá-lo. Segundo a PM, quando chegou à Rua Cravo, o sobrinho entrou no carro do tio. O militar afirmou ter percebido que o sobrinho apresentava diversos ferimentos, incluindo um corte na cabeça.


Diante dos ferimentos, os dois seguiram em direção a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Durante o trajeto, porém, o sobrinho teria saído do carro ainda em movimento quando eles passavam pela avenida principal do bairro.


Segundo o policial, o sobrinho foi em direção a um grupo de pessoas e passou a ser agredido novamente. O militar relatou que uma pedra chegou a ser arremessada contra a cabeça do familiar.


Ainda conforme a versão apresentada pelo agente, ele deu ordem para que o grupo se dispersasse, mas não foi atendido. Em seguida, as pessoas teriam se voltado contra o policial, cercado o militar e também arremessado uma pedra contra ele.

Alega legítima defesa

Segundo a PM, o militar afirmou ter efetuado um disparo contra uma pessoa que segurava uma pedra por temer ser agredido e ter a arma tomada. Após o grupo se dispersar, ele prestou socorro ao sobrinho.


O policial acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), e uma equipe foi enviada ao local. Segundo a corporação, os militares encontraram o jovem de 18 anos morto, com uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo na região da axila.


O agente foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado. O sobrinho dele foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.


O caso é apurado pela Corregedoria da Polícia Militar. A Polícia Civil informou que a investigação ficará a cargo da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

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