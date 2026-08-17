Jovem de 18 anos morre baleado por policial militar de folga na Serra

Um jovem de 18 anos morreu após ser baleado por um policial militar em Balneário de Carapebus, na Serra, na sexta-feira (14). Segundo a versão apresentada pelo militar à corporação, o disparo ocorreu durante uma confusão envolvendo um grupo que agredia o sobrinho dele. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





Conforme o policial relatou à PM, o sobrinho ligou pedindo ajuda após ter sido agredido por traficantes da região. O familiar do agente contou que a situação aconteceu após ele discutir com a própria esposa.





Ainda segundo o relato, o sobrinho voltou a pedir ajuda após ver alguns dos supostos agressores passando de moto pela rua onde morava.





Como estava de folga, o policial o orientou a acionar a polícia, mas também foi até o local para ajudá-lo. Segundo a PM, quando chegou à Rua Cravo, o sobrinho entrou no carro do tio. O militar afirmou ter percebido que o sobrinho apresentava diversos ferimentos, incluindo um corte na cabeça.





Diante dos ferimentos, os dois seguiram em direção a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Durante o trajeto, porém, o sobrinho teria saído do carro ainda em movimento quando eles passavam pela avenida principal do bairro.





Segundo o policial, o sobrinho foi em direção a um grupo de pessoas e passou a ser agredido novamente. O militar relatou que uma pedra chegou a ser arremessada contra a cabeça do familiar.





Ainda conforme a versão apresentada pelo agente, ele deu ordem para que o grupo se dispersasse, mas não foi atendido. Em seguida, as pessoas teriam se voltado contra o policial, cercado o militar e também arremessado uma pedra contra ele.