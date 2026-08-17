Ciclista morre após queda envolvendo caminhão em Bom Jesus do Norte

Um ciclista de 63 anos morreu na manhã desta segunda-feira (17) após se desequilibrar e atingir o para-choque de um caminhão durante a queda, no Centro de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Aluízio Pereira de Souza, chegou a ser levada ao pronto atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos.





O acidente aconteceu por volta das 7h20, na Avenida Carlos Xavier. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão parou imediatamente e acionou as equipes de emergência. Aluízio foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves na cabeça e no pescoço.





O motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia de Alegre e realizou o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.





Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.