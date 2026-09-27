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Tentativa de homicídio

Ex-namorado agride mulher e esfaqueia motorista que deu carona para ela em Muqui

A vítima foi orientada a formalizar o relato na delegacia e a solicitar Medida Protetiva contra o ex-companheiro

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 12:48

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

27 set 2026 às 12:48
O pneu do carro dela foi rasgado pelo agressor
O pneu do carro dela estava perfurado Reprodução - Arquivo pessoal

Um homem agrediu a ex-namorada e tentou matar outro ex-namorado dela que dava carona para ela no bairro Boa Esperança, em Muqui, Sul do ES.  O crime aconteceu na madrugada deste domingo (27). O nome dos envolvidos não será exposto em proteção às vítimas.


Conforme a Polícia Militar apurou no local, a mulher estava em um evento num bar da região, quando percebeu na hora de ir embora que os pneus do seu carro estavam perfurados. Diante do fato, ela pediu carona ao ex-namorado, segundo relato da mulher às autoridades. 


Quando ela e o motorista chegaram na casa dela, foram surpreendidos pelo outro ex-namorado da vítima, que estava cercando o carro com um canivete na mão, impedindo que eles saíssem de dentro do automóvel. Em dado momento, o suspeito abriu com força a porta do motorista e o esfaqueou no abdômen. 


A mulher, que estava no banco do carona, tentou impedir o ato de violência do ex-namorado. O motorista conseguiu sair do carro e se proteger na casa dela. No momento, o suspeito deu um soco na cara da ex-companheira e até a ameaçou de morte, dizendo que a mataria se ela contasse algo à polícia.


Ao chegar ao local, o Samu prestou socorro ao motorista, que apresentava quadro de saúde estável. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórida de Cachoeiro de Itapemirim. 


Já a mulher negou atendimento médico, mas foi orientada pelos policiais a realizar um relato oficial da ocorrência na delegacia e a solicitar medida protetiva contra o ex-namorado agressor. Também foi orientada a acionar o 190 caso o suspeito retornasse. 


O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Muqui e até o momento o autor da tentativa de homicídio não foi detido. A mulher disse que vai solicitar medida protetiva contra o agressor.

Correção

27/09/2026

A primeira versão desta matéria trazia a informação equivocada de que o agressor seria ex-marido da vítima, a informação correta é a de que ele é ex-namorado. O texto foi corrigido

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