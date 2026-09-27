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Bairro Ilha das Flores

Homem morre durante perseguição policial em ruas de Vila Velha

O homem foi identificado como Caio Fernandes, 33 anos; câmeras registraram a perseguição

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2026 às 16:11

Um homem de 33 anos, identificado como Caio Fernandes, morreu ao ser perseguido por dois policiais militares por ruas do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na manhã deste domingo (27). A perseguição foi registrada por câmeras de videomonitoramento (assista acima).


As circunstâncias do caso ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia. Em um vídeo que mostra o início da perseguição, o carro da polícia para ao lado de um estabelecimento comercial onde Caio estava em pé, na calçada. Os policiais chegam com uma arma apontada, abrem as portas e Caio começa a correr. É nesse momento em que começa a perseguição.


Nas imagens registradas por outra câmera de segurança, uma viatura da PM passa numa rua. Segundos depois, Caio aparece correndo na esquina. Ele é seguido por dois policiais armados.

Caio Fernandes morreu ao ser perseguido por dois policiais militares por ruas do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha
Caio Fernandes morreu ao ser perseguido por dois policiais militares por ruas do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha Reprodução | Redes sociais

Num certo momento do vídeo, Caio dá uma cambaleada, mas não cai e segue correndo com o que parece ser um copo na mão. Os policiais seguem indo atrás dele, apontando as armas. Eles saem do enquadro da câmera. Caio teria morrido logo depois.

Após a morte, moradores ficaram revoltados com a atuação da polícia e fizeram um protesto em uma rua do bairro.
Após a morte, moradores ficaram revoltados com a atuação da polícia e fizeram um protesto em uma rua do bairro. Leitor | A Gazeta

Após a morte, moradores ficaram revoltados com a atuação da polícia e fizeram um protesto em uma rua do bairro. Eles colocaram fogo em pneus. Nas redes sociais, circulam informações de que Caio morreu com tiro nas costas. A informação é a de que ele era muito conhecido na comunidade.


As polícias Civil e Militar foram procuradas pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta resportagem.


*Com informações do G1 ES

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