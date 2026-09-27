Homem morre durante perseguição policial em ruas de Vila Velha

As circunstâncias do caso ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia. Em um vídeo que mostra o início da perseguição, o carro da polícia para ao lado de um estabelecimento comercial onde Caio estava em pé, na calçada. Os policiais chegam com uma arma apontada, abrem as portas e Caio começa a correr. É nesse momento em que começa a perseguição.





Nas imagens registradas por outra câmera de segurança, uma viatura da PM passa numa rua. Segundos depois, Caio aparece correndo na esquina. Ele é seguido por dois policiais armados.