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Noroeste Es

Mulher é ferida com faca durante ataque do ex-companheiro em Baixo Guandu

Publicado em

27 set 2026 às 16:56

Uma mulher foi ferida com uma faca e agredida pelo ex-companheiro na madrugada de sábado (26), no bairro Alto Guandu, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava com os netos dentro de casa no momento da agressão. O suspeito conseguiu fugir.


De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava deitada com os netos, as idades não foram divulgadas, quando o homem chegou ao imóvel e tentou forçar a entrada por uma porta de vidro. 


Quando a neta da mulher percebeu que a porta poderia quebrar e ferir o irmão mais novo e ela, rapidamente, abriu a porta. O homem entrou na casa e se dirigiu até a vítima, que estava deitada na cama.


Ele tentou golpeá-la com uma faca, mas ela usou as mãos para se proteger e sofreu um corte em uma delas. Ainda segundo a PM, o suspeito também agrediu a mulher fisicamente. Ela sofreu lesões nos lábios e na parte interna da boca. 


Após perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, o homem fugiu. Ele não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

PM apreende mais de mil pinos de cocaína e pedras de crack em mata em Jaguaré

Publicado em 27/09/2026 às 17:59

Diversos tipos de drogas foram apreendidos na noite deste sábado (26), em uma área de mata no bairro Palmito, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Nenhum suspeito foi localizado. 


De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de um morador sobre a existência de drogas escondidas em uma área de mata próxima à estrada que liga as comunidades de Palmito e Palmitinho. Após buscas no local indicado, foram encontradas as sacolas com os entorpecentes. 


Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão e um pacote com sacolinhas utilizadas para embalagem. Ao todo, foram encontrados 1.100 pinos de cocaína, 98 pedras maiores e 41 pedras menores de crack, além de 13 pedaços de maconha, que pesaram aproximadamente 114 gramas, e duas buchas da mesma droga, com cerca de quatro gramas.


Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Jaguaré.  Segundo a Polícia Civil, as drogas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), para análise e posterior incineração. O caso seguirá sob investigação.

As drogas estavam dentro de sacolas em uma área de mata
As drogas estavam dentro de sacolas em uma área de mata Divulgação - Polícia Militar
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Da Redação Multimídia

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Da Redação Multimídia
Grande Vitória

Três homens são presos com 130 kg de cocaína em galpão na Serra

Publicado em 27/09/2026 às 14:20
Três homens foram presos em flagrante com cerca de 130 quilos de cocaína em um galpão na Serra
Cerca de 130 quilos de cocaína foram apreendidos em um galpão na Serra Divulgação | Polícia Federal

Três homens foram presos em flagrante com cerca de 130 quilos de cocaína em um galpão na Serra, no sábado (26). Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES), os suspeitos foram detidos por tráfico de drogas durante uma ação conjunta com a Companhia Independente de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado (CIOE), da Polícia Militar.


Os homens foram flagrados por uma equipe da CIOE dentro do galpão, onde, de acordo com as forças de segurança, estavam em posse da droga. Além da cocaína, foram apreendidos três aparelhos celulares e um tablet


* A FICCO/ES é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Loterias

Duas apostas de São Mateus batem na trave na Mega-Sena e levam R$ 73 mil

Publicado em 27/09/2026 às 12:29

Duas apostas feitas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, bateram na trave no concurso 3063 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (27). Os jogos acertaram cinco das seis dezenas e vão receber R$ 73.111,35 cada um pela Quina.


Segundo a lista de ganhadores da Caixa, as duas apostas foram registradas na lotérica Loterias O Zebrão. Ambas eram jogos simples, com seis números marcados.


As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira (29), é de R$ 52 milhões. Em todo o país, 29 apostas fizeram a quina e outras 2.642 acertaram quatro dezenas, recebendo R$ 1.322,81 cada uma.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Violência

Homem é morto a tiros dentro de banheiro de bar em Vila Velha

Publicado em 27/09/2026 às 11:11

Um homem foi morto a tiros dentro do banheiro de um bar no bairro Glória, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento realizava um evento com música ao vivo no momento do crime.


Os militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O proprietário do local relatou que a vítima havia sido baleada no banheiro. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação não divulgou outros detalhes da investigação.


O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia e para, posteriormente, ser liberado à família. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas anonimamente pelo telefone 181, pelo site do Disque-Denúncia ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Vítima foi identificada

Corpo de homem é encontrado boiando em represa de São Mateus

Publicado em 26/09/2026 às 20:12
Homem é encontrado boiando após morrer afogado em São Mateus
Populares encontraram o corpo da vítima boiando Leitor A Gazeta

Um homem identificado como Adão Vieira de Farias, 62 anos, morreu afogado na região de Córrego São Bento, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o boletim de atendimento da ocorrência, populares encontraram o corpo da vítima boiando em uma represa e acionaram a Polícia Militar na tarde deste sábado (26).


De acordo com Grete Farias, filha de Adão, ele estava pescando pela manhã. Quando deu por volta de 12h, ele foi para a casa da irmã dele almoçar. Após comer, voltou à pesca, momento em que aconteceu o afogamento.


A filha conta que não sabe o motivo, se ele pegou no sono por ter bebido e caiu na água, ou se ele passou mal. Ela lembra que dias antes ele sentiu fortes dores no peito. 


Por não ter voltado para casa, a irmã de Adão e os sobrinhos dele passaram a procurá-lo aos arredores. Depois de fazer várias buscas sem sucesso, acabaram encontrando a vítima e acionando as autoridades competentes.


Segundo a filha, Adão deixa quatro filhos.


A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Noroeste capixaba

Ambulância furtada em Vila Valério é encontrada na divisa com Jaguaré

Publicado em 26/09/2026 às 18:49

Uma ambulância da Prefeitura de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi furtada na madrugada deste sábado (26). Posteriormente, ela foi encontrada na região da divisa entre o município e Jaguaré, no Norte do Estado.


De acordo com a Polícia Militar, um homem relatou que estava no pátio da prefeitura, no Centro, aguardando em outro veículo para transportar passageiros. Um indivíduo, então, assumiu a direção da ambulância, estacionada na garagem, colidiu com outros carros e fugiu com o veículo. 


Após realizarem buscas, os militares encontraram a ambulância entre os municípios de Vila Valério e Jaguaré. Segundo a Polícia Civil, o fato será investigado pela Delegacia de Polícia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime

Homem é encontrado morto a tiros próximo a bar em São Gabriel da Palha

Publicado em 26/09/2026 às 11:44

Um homem de 34 anos foi encontrado morto a tiros próximo a um bar no bairro Gustavo Bone, em  São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) pedir apoio para atender a ocorrência.


Os policiais acompanharam a ambulância até o local e encontraram o homem caído no chão e baleado. Segundo a Polícia Científica, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde será necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.


O caso é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Mulher é assassinada a tiros por dupla em moto em Pedro Canário

Publicado em 26/09/2026 às 11:23

Uma mulher de 47 anos foi morta a tiros em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militarela foi encontrada caída no chão com duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida por uma ambulância da prefeitura e levada ao Hospital Menino Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.


Testemunhas relataram à PM que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local atirando contra a mulher. Segundo os relatos, não foi possível identificar a placa do veículo.


De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte do ES

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Publicado em 25/09/2026 às 21:23
Buscas por idosa desaparecida continuam em São Mateus
Buscas por idosa desaparecida continuam em São Mateus Divulgação | Notaer

As forças de segurança deram continuidade, nesta sexta-feira (25), às buscas por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Moradora do balneário de Guriri, a idosa está desaparecida desde o último sábado (19). A operação mobilizou equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal e da Polícia Civil. 


Segundo o major Natanael, piloto do Notaer, as buscas se concentraram inicialmente em um raio de dois quilômetros do último local onde Venilda foi vista. Imagens de câmeras de segurança registraram a idosa caminhando em direção ao Bosque da Praia no sábado (19). 


Em seguida, as equipes ampliaram as buscas para a região de Barra Nova, em Guriri, e até Conceição da Barra. Além do apoio aéreo, a operação contou com drones, quadricilos e cães farejadores. Venilda não foi localizada e, segundo o major, os trabalhos serão retomados neste sábado (26).


De acordo com a família, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos e faz uso contínuo de medicamentos para diabetes. Quando desapareceu, vestia uma bermuda e uma blusa com estampa de onça.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime em 2017

Mulher condenada por arquitetar morte do companheiro é presa em Vitória

Publicado em 25/09/2026 às 15:24
Mulher condenada por arquitetar morte de companheiro é presa em Vitória
Kesia ainda tem 22 anos de pena a cumprir pela morte do companheiro Divulgação/PC

Uma mulher de 31 anos, condenada pela morte de companheiro, foi presa na manhã desta sexta-feira (25), no bairro Redenção, Vitória. Patrick Oliveira dos Santos, de 23 anos, foi assassinado em novembro de 2017, na Ilha das Caieiras, também na Capital.


Segundo a Polícia Civil, Kesia Edinolia Damazio Rocha foi responsável por arquitetar o crime e acabou condenada por homicídio qualificado. O mandado de prisão definitiva foi emitido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando não havia mais possibilidade de recurso. 


A corporação informou que Kesia ainda tem 22 anos de pena a cumprir, em regime fechado. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde permanece à disposição da Justiça.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno

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