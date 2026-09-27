Mulher é ferida com faca durante ataque do ex-companheiro em Baixo Guandu

Uma mulher foi ferida com uma faca e agredida pelo ex-companheiro na madrugada de sábado (26), no bairro Alto Guandu, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava com os netos dentro de casa no momento da agressão. O suspeito conseguiu fugir.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava deitada com os netos, as idades não foram divulgadas, quando o homem chegou ao imóvel e tentou forçar a entrada por uma porta de vidro.





Quando a neta da mulher percebeu que a porta poderia quebrar e ferir o irmão mais novo e ela, rapidamente, abriu a porta. O homem entrou na casa e se dirigiu até a vítima, que estava deitada na cama.





Ele tentou golpeá-la com uma faca, mas ela usou as mãos para se proteger e sofreu um corte em uma delas. Ainda segundo a PM, o suspeito também agrediu a mulher fisicamente. Ela sofreu lesões nos lábios e na parte interna da boca.





Após perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, o homem fugiu. Ele não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.