Primavera começa nesta terça-feira (22) com calor acima da média no ES

A primavera começa às 21h05 desta terça-feira (22) e segue até 21 de dezembro, com previsão de temperaturas acima da média e chuva abaixo do normal em boa parte do Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, os dias quentes e ensolarados devem predominar no Estado ao longo da estação.





A preocupação com o calor é maior neste ano por causa da influência do El Niño, considerado pelos institutos de meteorologia o mais intenso já registrado pela ciência desde 1950. O fenômeno aumenta a possibilidade de ocorrência de temperaturas extremas e de novos recordes de calor.





O mapa divulgado pela Climatempo indica que boa parte do Espírito Santo deve ter temperaturas acima da média durante a primavera. Já com relação à chuva, a previsão é de precipitação um pouco abaixo da média.