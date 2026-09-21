Move Brasil: até onde vale a pena financiar o carro que é ferramenta de trabalho?

Para quem vive de aplicativo ou táxi, carro parado não é patrimônio. É renda parada. Essa é uma diferença importante quando falamos sobre financiamento de veículos para motoristas profissionais. O automóvel não é apenas um bem de consumo, é a ferramenta que permite trabalhar, gerar receita e pagar as próprias contas.
Por isso, as novas regras do Move Brasil, regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), merecem atenção. O programa passou a permitir o financiamento de carros novos de até R$ 200 mil e ampliou o prazo máximo de pagamento de 72 para 84 meses.
As condições financeiras também são diferenciadas. As taxas definidas para o programa chegam a 0,99% ao mês, com possibilidade de carência de até seis meses para o início do pagamento do principal.
Na prática, isso amplia o espaço para quem precisa trocar de veículo. O aumento do teto para R$ 200 mil, por exemplo, faz com que o programa alcance uma parcela muito maior dos modelos vendidos no país. Segundo o governo, o critério de preço passou a abranger potencialmente cerca de 88% do mercado brasileiro de veículos, considerando os emplacamentos de 2025.
Mas o profissional precisa ter cuidado para não confundir uma condição de financiamento mais favorável com a obrigação de comprar um carro mais caro.
O prazo de 84 meses pode reduzir o peso da parcela no orçamento mensal. Ao mesmo tempo, alongar a dívida significa permanecer comprometido financeiramente por mais tempo. A parcela cabe no bolso, mas a pergunta que realmente importa é outra: o carro consegue se pagar?
Para o motorista profissional, essa conta precisa incluir muito mais do que juros.
Combustível, manutenção, seguro, pneus, depreciação, quilometragem e faturamento precisam entrar na análise. Um veículo mais novo pode reduzir custos de manutenção e consumo, além de aumentar a disponibilidade para trabalho. Por outro lado, um financiamento elevado pode consumir uma parcela importante da renda durante anos.
É por isso que eu gosto de pensar nessa decisão como uma pequena análise empresarial.
Imagine um motorista que troca um carro antigo por um modelo mais econômico. Se ele reduzir seus gastos com combustível e manutenção, trabalhar com menos interrupções e conseguir manter ou aumentar seu faturamento, parte do custo da troca pode ser compensada pela própria atividade.
O raciocínio muda completamente quando a compra é feita apenas porque “a parcela cabe”.
A mudança, portanto, é relevante. O motorista passou a ter acesso a um universo maior de veículos e a um prazo mais longo para organizar o pagamento. Para quem já precisava renovar o carro, isso pode alterar bastante a conta.
Mas financiamento continua sendo dívida.
E talvez essa seja a principal mensagem para quem está pensando em trocar de veículo: não comece pelo carro que você quer comprar. Comece pelo quanto sua atividade consegue pagar.
Quanto você fatura por mês? Quanto o carro atual consome? Quanto gasta com manutenção? Quanto pretende gastar com seguro? Qual será a parcela? Quanto sobrará da renda depois de todos esses custos?
Só então vale olhar para o modelo.
Porque, no fim das contas, para quem trabalha dirigindo, o melhor carro não é necessariamente o mais barato, o mais bonito ou o mais novo. É aquele cuja combinação entre custo, produtividade e financiamento faz sentido para o negócio.
O carro pode ser uma ferramenta de geração de renda. Mas, para continuar sendo uma boa ferramenta, a dívida precisa caber na operação.
Leia mais na coluna de João Pedro Prata