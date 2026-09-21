Move Brasil: até onde vale a pena financiar o carro que é ferramenta de trabalho?

Para quem vive de aplicativo ou táxi, carro parado não é patrimônio. É renda parada. Essa é uma diferença importante quando falamos sobre financiamento de veículos para motoristas profissionais. O automóvel não é apenas um bem de consumo, é a ferramenta que permite trabalhar, gerar receita e pagar as próprias contas.





Por isso, as novas regras do Move Brasil, regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), merecem atenção. O programa passou a permitir o financiamento de carros novos de até R$ 200 mil e ampliou o prazo máximo de pagamento de 72 para 84 meses.





As condições financeiras também são diferenciadas. As taxas definidas para o programa chegam a 0,99% ao mês, com possibilidade de carência de até seis meses para o início do pagamento do principal.





Na prática, isso amplia o espaço para quem precisa trocar de veículo. O aumento do teto para R$ 200 mil, por exemplo, faz com que o programa alcance uma parcela muito maior dos modelos vendidos no país. Segundo o governo, o critério de preço passou a abranger potencialmente cerca de 88% do mercado brasileiro de veículos, considerando os emplacamentos de 2025.