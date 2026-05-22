Veja regras do programa de crédito para motorista de app e taxista trocarem de carro

Uma nova linha de financiamento do programa Move Brasil promete facilitar a troca de carro para taxistas e motoristas de aplicativo. A medida libera crédito com juros reduzidos para a compra de modelos flex, híbridos ou elétricos zero quilômetro no valor de até R$ 150 mil.





Um dos diferenciais na nova linha de crédito é a isenção total de entrada. A intenção é dar um alívio para o trabalhador autônomo que corre o risco de ser barrado na análise de bancos por não ter o valor à vista para pagar o veículo. De acordo com a medida provisória, anunciada na última terça-feira (19) pelo governo federal, o financiamento poderá ser pago em até 72 meses, com carência de seis meses para a primeira parcela.





As taxas de juros, atualmente, podem superar 30% ao ano em bancos comerciais. Com o aporte do programa e a cobertura do fundo garantidor, a partir de junho, os juros do financiamento para motoristas de app e taxista devem cair para menos de 1% ao mês.