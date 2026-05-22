175 mil no ES vão receber restituição do IR no primeiro lote

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será pago pela Receita Federal na próxima sexta-feira (29), dia que também é a data limite da entrega da declaração. Neste primeiro pagamento, serão contemplados 175.256 contribuintes do Espírito Santo.
Segundo informações da Receita Federal, no total, serão destinados R$ 315.194.977,06 para pagar os moradores do Estado no primeiro lote. Em média, o valor representa uma restituição média de R$ 1.798,48 por contribuinte.
O pacote será o maior de devoluções do Imposto de Renda já pago pela Receita Federal e representa 40% dos reembolsos previstos para serem pagos neste ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.
R$ 1.798,48
é o valor médio a ser pago na restituição aos contribuintes do Estado
O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem pela efetivação do depósito na data, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos.
O lote pago será 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia batido recorde até então. Na ocasião, foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.
Em todo o Brasil, serão R$ 16 bilhões em créditos e 8.749.992 contribuintes contemplados.
Consulte a restituição
Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve:
Acessar www.gov.br/receitafederal
Clicar em “Meu Imposto de Renda”
Selecionar “Consultar minha restituição”
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para tablets e smartphones.
Calendário
Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:
- 30 de junho
- 31 de julho
- 28 de agosto
A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas neste ano.