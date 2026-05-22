Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IRPF 2026

175 mil no ES vão receber restituição do IR no primeiro lote

No maior pacote de restituição já pago pela Receita Federal, serão depositados no total R$ 315 milhões para os contribuintes capixabas no dia 29 de maio

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 14:26

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 mai 2026 às 14:26
O atraso da declaração de imposto de renda pode gerar multas, juros e restrições financeiras (Imagem: Blossom Stock Studio| Shutterstock)
O atraso da declaração de imposto de renda pode gerar multas, juros e restrições financeiras Imagem: Blossom Stock Studio| Shutterstock

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será pago pela Receita Federal na próxima sexta-feira (29), dia que também é a data limite da entrega da declaração. Neste primeiro pagamento, serão contemplados 175.256 contribuintes do Espírito Santo.


Segundo informações da Receita Federal, no total, serão destinados R$ 315.194.977,06 para pagar os moradores do Estado no primeiro lote. Em média, o valor representa uma restituição média de R$ 1.798,48 por contribuinte. 


O pacote será o maior de devoluções do Imposto de Renda já pago pela Receita Federal e representa 40% dos reembolsos previstos para serem pagos neste ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.

R$ 1.798,48

é o valor médio a ser pago na restituição aos contribuintes do Estado

O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem pela efetivação do depósito na data, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos.


O lote pago será 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025, que havia batido recorde até então. Na ocasião, foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.


Em todo o Brasil, serão R$ 16 bilhões em créditos e 8.749.992 contribuintes contemplados.

Consulte a restituição

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve:


Acessar www.gov.br/receitafederal


Clicar em “Meu Imposto de Renda”

Selecionar “Consultar minha restituição”

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo oficial da Receita Federal para tablets e smartphones.

Calendário

Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas:


  • 30 de junho
  • 31 de julho
  • 28 de agosto


A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas neste ano.

Leia mais

175 mil no ES vão receber restituição do IR no primeiro lote

ES foi o Estado mais impactado pelo tarifaço de Trump, aponta Banco Central

Lula diz que pediu a Trump extradição de empresário brasileiro na lista da Interpol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Declaração do Imposto de Renda Imposto de Renda Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Felipe Aragão de Oliveira, 14, morreu após cesta de basquete cair, em Goiás
Adolescente de 14 anos morre após cesta de basquete cair sobre ele em GO
Fachada do Bella Fiori, novo empreendimento da Cittá em Itapuã
Novo empreendimento em Itapuã é lançado com estrutura já concluída
Imagem de destaque
Dia do Orgulho Nerd: 9 livros para fãs do universo geek

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados