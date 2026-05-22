175 mil no ES vão receber restituição do IR no primeiro lote

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será pago pela Receita Federal na próxima sexta-feira (29), dia que também é a data limite da entrega da declaração. Neste primeiro pagamento, serão contemplados 175.256 contribuintes do Espírito Santo.





Segundo informações da Receita Federal, no total, serão destinados R$ 315.194.977,06 para pagar os moradores do Estado no primeiro lote. Em média, o valor representa uma restituição média de R$ 1.798,48 por contribuinte.





O pacote será o maior de devoluções do Imposto de Renda já pago pela Receita Federal e representa 40% dos reembolsos previstos para serem pagos neste ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.