Novo empreendimento em Itapuã é lançado com estrutura já concluída

Segundo Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, o projeto reúne fatores hoje valorizados por quem busca moradia ou investimento na região, como localização próxima ao mar, plantas funcionais e prazo reduzido de entrega. “O Bella Fiore Itapuã foi concebido para atender diferentes perfis de moradores, unindo proximidade do mar, infraestrutura completa e uma obra já bastante avançada. É um empreendimento pensado para quem deseja morar em uma região consolidada, com acesso rápido à praia e ao comércio local”, afirma.