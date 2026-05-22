Novo empreendimento em Itapuã é lançado com estrutura já concluída

Em Itapuã, a poucos passos da praia e em uma das áreas mais movimentadas de Vila Velha, um novo empreendimento residencial chega ao mercado: o Bella Fiore Itapuã, da Città Engenharia. O residencial conta com apartamentos de três quartos, áreas de convivência e projeto arquitetônico inspirado no litoral capixaba.
Com obras adiantadas e estrutura já concluída, o edifício terá 96 unidades, sendo quatro por andar, com opções de plantas de 80 m² (três quartos com suíte e banheiro de serviço) e de 84 m², que incluem espaço para home office. A entrega do residencial está prevista para março de 2028.
O lançamento oficial está marcado para o dia 23 de maio, aniversário de Vila Velha. A partir das 9h, será realizado um brunch de apresentação do apartamento decorado no estande de vendas do empreendimento, localizado na Rua Juiz Alexandre Martins, 361.
Segundo Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, o projeto reúne fatores hoje valorizados por quem busca moradia ou investimento na região, como localização próxima ao mar, plantas funcionais e prazo reduzido de entrega. “O Bella Fiore Itapuã foi concebido para atender diferentes perfis de moradores, unindo proximidade do mar, infraestrutura completa e uma obra já bastante avançada. É um empreendimento pensado para quem deseja morar em uma região consolidada, com acesso rápido à praia e ao comércio local”, afirma.
Diferenciais
O empreendimento contará com área de lazer composta por piscinas, churrasqueira, playground, salão de festas, brinquedoteca, quadra esportiva e academia, além de portaria 24 horas. Entre os diferenciais previstos estão porcelanato 90 cm x 90 cm da Roca Cerâmica, fechadura digital, infraestrutura para instalação de ar-condicionado split nos quartos e sala, além de preparação para varanda gourmet e coifas nas cozinhas.
O apartamento decorado que será aberto à visitação leva assinatura da designer Regina Celi Garcia. A proposta foi pensada para uma família com dois filhos e aposta na integração, conforto e funcionalidade: “Buscamos criar um ambiente acolhedor, com espaços que convidam à convivência. O conceito combina linhas contemporâneas com materiais naturais, como pedra, madeira e fibras, em uma paleta suave que remete ao clima de um apartamento próximo ao oceano”, explica Regina.
Na fachada, o projeto arquitetônico assinado por Diocélio Grasseli e Bernardo Grasseli, da DG Projetos, utiliza referências do litoral capixaba e dos corais tropicais para compor a linguagem visual do edifício. “Propomos uma releitura do morar contemporâneo, com fachadas inspiradas na beleza vibrante dos corais tropicais, combinando minimalismo elegante com uma identidade marcante”, destaca Bernardo Grasseli.
As unidades têm valores a partir de R$ 858.900,00, com preço médio de R$ 982.278,79. Além disso, as condições de pagamento serão de 30% durante a obra, com os demais 70% financiados por instituição bancária à escolha do cliente.
Ed. Bella Fiore Itapuã
Local: Rua Juiz Alexandre Martins, 361, Praia de Itapuã, Vila Velha – ES
Lançamento: sábado (23/05), às 9h
Unidades: 96 apartamentos com opções de 3 quartos com suíte e banheiro de serviço (80 m²) e 3 quartos com suíte, banheiro de serviço e home office (84 m²)
Entrega: março de 2028 (prazo de 22 meses)