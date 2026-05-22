Criminosos da Bahia ligados ao Comando Vermelho são detidos em Linhares

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar terminou com quatro pessoas detidas, além da apreensão de armas e drogas, nesta sexta-feira (22), no balneário de Povoação, em Linhares, região Norte do Espírito Santo.
A ação foi motivada por denúncias anônimas informando que integrantes da "Tropa do Coroa", grupo ligado à facção criminosa Comando Vermelho e composto por criminosos vindos da Bahia, estavam traficando e ameaçando moradores da região. Segundo a polícia, o gerente do grupo é o foragido da Justiça, Daniel Boldrini da Cruz, o “Gaspar”, que estaria escondido no Rio de Janeiro.
Ao chegarem à residência indicada, os policiais flagraram três homens identificados como Davi Santos Lima, de 19 anos, Deyvid Santos Lima, de 21, e Danilo Santos Lima, de 22. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. No local, foram apreendidos cerca de 275 gramas de maconha, 45 g de skunk, uma bucha de maconha, quatro porções e um papelote de cocaína, 72 pedras de crack, além de uma espingarda de fabricação caseira calibre .22.
Uma mulher de 25 anos, identificada como Raquele Barbosa e apontada como namorada de Davi, também foi detida na casa. Ela afirmou que parte dos entorpecentes pertencia ao companheiro. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Linhares.
A Polícia Civil foi procurada para detalhes da ocorrência e o espaço segue aberto para um posicionamento.