Copa do mundo: veja as regras para pintar e enfeitar as ruas na Grande Vitória

A prefeitura de Vitória permite as pinturas em vias locais, desde que utilizem apenas tintas à base de água e cal. Para as vias classificadas como públicas, é necessária a autorização prévia da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu).





Os locais proibidos de pintar são as avenidas de grande fluxo, sinalizações de trânsito, árvores, áreas ambientais, monumentos e imóveis tombados.





Os desenhos devem respeitar a distância mínima de três metros de esquinas e faixas de pedestres e, em vias públicas, não veicular propagandas comerciais, marcas e logotipos.





A norma também estabelece critérios para as ornamentações que serão penduradas. Um aviso prévio tem que ser emitido para as concessionários de energia, quando instalado algo em postes. Os materiais utilizados não devem ser condutores, sendo permitidos cordões de algodão ou nylon e proibido o uso de fios metálicos ou de cobre.