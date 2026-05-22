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"Posso pintar minha rua?"

Copa do mundo: veja as regras para pintar e enfeitar as ruas na Grande Vitória

As normas são para a ornamentação das vias, interdição temporária de trânsito, proteção do patrimônio público e segurança elétrica

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 15:27

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

22 mai 2026 às 15:27
Os torcedores capixabas estão se preparando para a Copa do Mundo  Leonardo Silveira / Prefeitura de Vitória

Uma tradição de anos dos torcedores brasileiros na Copa do Mundo é deixar as ruas decoradas nas cores verde e amarelo. Com o início dos jogos no Canadá, Estados Unidos e México em 11 de junho, a população capixaba começa com tudo na torcida pelo Brasil.


Embora os preparativos para o início dos jogos estejam movimentando os bairros, algumas cidades da Grande Vitória estabelecem regras para utilizar o espaço público. As normas valem tanto para as vias públicas, como avenidas, rodovias, ruas e estradas, quanto para as vias locais, que possuem menor fluxo de veículos e servem principalmente ao acesso dos bairros.


Confira as regras por cidades:

Vitória

A prefeitura de Vitória permite as pinturas em vias locais, desde que utilizem apenas tintas à base de água e cal. Para as vias classificadas como públicas, é necessária a autorização prévia da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu). 


Os locais proibidos de pintar são as avenidas de grande fluxo, sinalizações de trânsito, árvores, áreas ambientais, monumentos e imóveis tombados. 


Os desenhos devem respeitar a distância mínima de três metros de esquinas e faixas de pedestres e, em vias públicas, não veicular propagandas comerciais, marcas e logotipos.


A norma também estabelece critérios para as ornamentações que serão penduradas. Um aviso prévio tem que ser emitido para as concessionários de energia, quando instalado algo em postes. Os materiais utilizados não devem ser condutores, sendo permitidos cordões de algodão ou nylon e proibido o uso de fios metálicos ou de cobre. 

Vila Velha 

Para os moradores de Vila Velha, a prefeitura informou que, para pintar ou realizar algum evento que interdite a rua, é preciso abrir um processo junto à Comissão Municipal de Eventos (COMUNE) com 30 dias de antecedência. A prefeitura será a responsável por autorizar e estabelecer condições.


Para alterar as calçadas, é necessária a autorização do proprietário, e não são permitidas ações que impeçam a livre circulação de pedestres. 


No encerramento oficial do evento, é obrigatório remover as ornamentações em até 24 horas. 

Serra

A prefeitura da Serra informou que a prática não precisa de autorização prévia, mas que deve seguir algumas orientações.

 

As tintas utilizadas devem ser à base de água e com materiais que não provoquem derrapagens. Além de ser proibido interferir ou prejudicar a sinalização de trânsito existente, tanto vertical quanto horizontal, e interferir nas ciclovias ou ciclofaixas.

Cariacica

Os torcedores que residem em Cariacica, desde que não atrapalhem a ordem pública, usem tinta lavável e sigam as orientações, podem decorar e pintar as ruas. 


As ruas e avenidas de grande movimento, vias que possuam semáforos ou sobre sinalizações verticais e horizontais, como faixas de pedestres, divisores de fluxo, canalizações e placas de sinalização, não são permitidas.


Além disso, para utilizar as vias públicas, é preciso solicitar autorização pelo Sistema Eletrônico de Informação, que está disponível no site da prefeitura. Nas ruas locais de pequeno movimento, não é exigida autorização. 

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