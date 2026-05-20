Álbum da Copa do Mundo deve lançar novas figurinhas após convocação de Ancelotti

Com a confirmação pelo treinador italiano Carlo Ancelotti da lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas do torneio, lançado no início de abril pela Panini, precisará passar por ajustes. Cada página tem espaço para 20 figurinhas, com um deles reservado para a foto posada do time e outro para o escudo das seleções, restando, portanto, 18 para os jogadores.





Da seleção feita pela própria Panini antes da convocação, cinco jogadores não entraram na lista. Éder Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, eram ausências já certas, fora por lesões sofridas nas últimas semanas, sem tempo hábil de se recuperar a tempo da disputa do torneio.





Já o goleiro Bento, do Al Nassr, e o atacante João Pedro, do Chelsea, que estavam entre os cotados para integrar o grupo, também acabaram ficando de fora, com Ancelotti optando por Weverton, do Grêmio, no gol, e Neymar, do Santos, e Rayan, do Bournemouth, na linha de frente.