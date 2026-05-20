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Neymar vem aí?

Álbum da Copa do Mundo deve lançar novas figurinhas após convocação de Ancelotti

Na seleção feita pela própria Panini antes da convocação, cinco jogadores não entraram na lista

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 21:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2026 às 21:53
Álbum da Copa do Mundo deve ter atualização
Álbum da Copa do Mundo deve ter atualização Agência Enquadrar/Folhapress

Com a confirmação pelo treinador italiano Carlo Ancelotti da lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas do torneio, lançado no início de abril pela Panini, precisará passar por ajustes. Cada página tem espaço para 20 figurinhas, com um deles reservado para a foto posada do time e outro para o escudo das seleções, restando, portanto, 18 para os jogadores.


Da seleção feita pela própria Panini antes da convocação, cinco jogadores não entraram na lista. Éder Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, eram ausências já certas, fora por lesões sofridas nas últimas semanas, sem tempo hábil de se recuperar a tempo da disputa do torneio.


Já o goleiro Bento, do Al Nassr, e o atacante João Pedro, do Chelsea, que estavam entre os cotados para integrar o grupo, também acabaram ficando de fora, com Ancelotti optando por Weverton, do Grêmio, no gol, e Neymar, do Santos, e Rayan, do Bournemouth, na linha de frente.

Pack de atualização

A Panini limitou-se a informar, por meio de sua assessoria de imprensa, que, "como em outras Copas, é possível que tenhamos o 'pack' de atualização." Os 13 jogadores confirmados por Ancelotti com figurinhas no álbum são o goleiro Alisson; os defensores Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley; os meias Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; e os atacantes Luiz Henrique, Vinicius Junior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha.


Da lista de Ancelotti, uma das figurinhas que certamente será lançada pela Panini é a de Neymar, ausente da seleção desde outubro de 2023 e incluído na relação do treinador. Há 12 jogadores na lista de Ancelotti que ainda disputam quatro espaços restantes na página do Brasil no álbum, os goleiros Ederson e Weverton; os defensores Alex Sandro, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos e Ibañez; os meias Danilo e Fabinho; e os atacantes Endrick, Igor Thiago e Rayan.


Na Copa de 2022, no Qatar, a figurinha de Philippe Coutinho, cortado às vésperas do torneio por lesão, deu lugar a de Bruno Guimarães. Outros nomes convocados por Tite, como Daniel Alves e Gabriel Martinelli, acabaram ficando de fora.

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