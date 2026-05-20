Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira
Copa do Mundo

Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira

Craque brasileiro foi convocado por Ancelotti nesta segunda-feira

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 21:59

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mai 2026 às 21:59
Neymar faz parte da pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Imagem: Alizada Studios | Shutterstock)
Imagem: Alizada Studios | Shutterstock
A expectativa maior da relação de 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo era se Neymar estaria nela ou não. O atacante não conteve a emoção ao ter o nome anunciado pelo treinador para o quarto e último Mundial da carreira, em evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (18).
Neymar divulgou, nesta terça-feira (19), em seu canal no YouTube, um vídeo com bastidores de como acompanhou a convocação, junto de amigos e familiares, na mansão em que mora em Santos (SP). Após a confirmação de que estaria na Copa, o camisa 10 se emocionou com a esposa, Bruna Biancardi. Depois, abraçou o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, profissionais com quem trabalha desde a primeira vez que atuou pelo Santos, há mais de uma década.
"Eu que tenho que te agradecer", disse o atacante, aos prantos, abraçado a Rosa.
Em seguida, Neymar realizou uma chamada de vídeo, pelo celular, com Raphinha, atacante do Barcelona (Espanha) e que também foi convocado por Ancelotti.
"Sabe o carinho que tenho por você [Raphinha]. Vai dar tudo certo. Vamos ganhar essa p****" - celebrou o jogador do Santos.
Neymar foi decisivo na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, pelo Brasileirão
Código19/Folhapress
Aos 34 anos, Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira masculina em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas. Ele não representa o Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e de menisco do joelho direito. A dificuldade em ter uma sequência de jogos no ciclo deixou a presença na Copa de 2026 - que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá - em xeque.
"Que alívio. Conseguimos. É difícil não se emocionar. Tudo que a gente passou, que eles [amigos e familiares] me viram passar. Conseguir disputar mais uma Copa é incrível. É um choro de muita felicidade. Quero agradecer a cada brasileiro que torceu e apoiou. É muito legal ver esse carinho do torcedor. Agora, somos todos um só. Mais uma Copa para disputar. Daremos a vida para trazer essa Copa ao Brasil. Estou muito feliz mesmo. Espero fechar com chave de ouro", concluiu o camisa 10.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo neymar Neymar jr.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Álbum da Copa do Mundo deve ter atualização
Álbum da Copa do Mundo deve lançar novas figurinhas após convocação de Ancelotti
Henrique e os pais, Stephania Krüger e Bruno Cardoso
Piloto capixaba supera adversidades em Interlagos e conquista mais um pódio na Fórmula Delta
John Kennedy, atacante do Fluminense
Fluminense flerta com eliminação, mas vence o Bolívar e segue vivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados