Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira

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A expectativa maior da relação de 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo era se Neymar estaria nela ou não. O atacante não conteve a emoção ao ter o nome anunciado pelo treinador para o quarto e último Mundial da carreira, em evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (18).

Neymar divulgou, nesta terça-feira (19), em seu canal no YouTube, um vídeo com bastidores de como acompanhou a convocação, junto de amigos e familiares, na mansão em que mora em Santos (SP). Após a confirmação de que estaria na Copa, o camisa 10 se emocionou com a esposa, Bruna Biancardi. Depois, abraçou o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, profissionais com quem trabalha desde a primeira vez que atuou pelo Santos, há mais de uma década.

"Eu que tenho que te agradecer", disse o atacante, aos prantos, abraçado a Rosa.

Em seguida, Neymar realizou uma chamada de vídeo, pelo celular, com Raphinha, atacante do Barcelona (Espanha) e que também foi convocado por Ancelotti.

"Sabe o carinho que tenho por você [Raphinha]. Vai dar tudo certo. Vamos ganhar essa p****" - celebrou o jogador do Santos.

Código19/Folhapress

Aos 34 anos, Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira masculina em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas. Ele não representa o Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e de menisco do joelho direito. A dificuldade em ter uma sequência de jogos no ciclo deixou a presença na Copa de 2026 - que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá - em xeque.