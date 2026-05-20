Piloto capixaba supera adversidades em Interlagos e conquista mais um pódio na Fórmula Delta

“Foi uma pena aquele toque na Corrida 1, porque eu estava bem na prova e já voltando pra brigar ali na frente, tanto que fiz a melhor volta da prova. Acabei abandonando quando estava em 4º. Nessa Corrida 2 precisava ter uma tocada mais cautelosa por causa da pista molhada. Deu certo, consegui terminar bem e subir no pódio”, comentou Henrique Krüger.



