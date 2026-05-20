Piloto capixaba supera adversidades em Interlagos e conquista mais um pódio na Fórmula Delta

O piloto capixaba Henrique Krüger se destacou durante a segunda etapa da Fórmula Delta 2026, disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Em um fim de semana marcado por mudanças nas condições da pista e disputas intensas, o capixaba garantiu o segundo lugar na categoria PRO na corrida deste domingo, conquistando seu segundo pódio na temporada.
Na primeira prova do fim de semana, Krüger largou em quarto, perdeu posições na largada, mas reagiu com boas ultrapassagens até sofrer um toque na entrada da reta oposta, que provocou seu abandono. Apesar do incidente, o capixaba registrou a melhor volta da corrida.
A segunda corrida aconteceu em condições completamente diferentes, com pista molhada e maior exigência técnica dos pilotos. Henrique soube administrar os desafios ao longo das 12 voltas e cruzou a linha de chegada na segunda colocação da categoria PRO, assegurando mais um importante resultado no campeonato.
“Foi uma pena aquele toque na Corrida 1, porque eu estava bem na prova e já voltando pra brigar ali na frente, tanto que fiz a melhor volta da prova. Acabei abandonando quando estava em 4º. Nessa Corrida 2 precisava ter uma tocada mais cautelosa por causa da pista molhada. Deu certo, consegui terminar bem e subir no pódio”, comentou Henrique Krüger.
Agora, o piloto volta suas atenções para a próxima etapa da Fórmula Delta, marcada para os dias 5 a 7 de junho, novamente em Interlagos. A expectativa é de mais um fim de semana de evolução e disputa entre os protagonistas da categoria.