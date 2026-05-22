Mais de 15 mil pessoas são atendidas em ação social da Igreja Maranata na Serra

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, no último sábado, 16 de maio de 2026, mais um Dia de Ação Social aberto ao público, no Maanaim de Carapina, na Serra. O evento, que aconteceu das 8h às 17h, superou as expectativas iniciais ao registrar mais de 15 mil atendimentos à comunidade local.





O objetivo principal da iniciativa é oferecer suporte direto à população e facilitar o acesso a necessidades cotidianas básicas, consolidando a responsabilidade social da igreja. Com uma ampla infraestrutura, a ação disponibilizou serviços gratuitos em áreas essenciais como assistência jurídica, saúde, vacinação, corte de cabelo e o tradicional bazar solidário.





Já pela manhã, antes mesmo de iniciar, havia uma extensa fila de pessoas aguardando para pegarem as fichas de atendimento, conta o pastor Pastor Luiz Fernando Pitta, coordenador geral do projeto. Foram mais de 2 mil pessoas presentes somente nas primeiras horas após o início das ações.





O pastor destacou que a missão da instituição vai além do aspecto religioso. “Como Igreja, temos como objetivo principal anunciar a palavra de Deus, porém não podemos deixar de agir com responsabilidade diante das dificuldades que vemos no meio de nossa sociedade. Usar a nossa capacidade de mobilizar pessoas, empresas e até órgãos públicos, para ajudar a muitos, é nossa responsabilidade também”, avalia.