Mais de 15 mil pessoas são atendidas em ação social da Igreja Maranata na Serra

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, no último sábado, 16 de maio de 2026, mais um Dia de Ação Social aberto ao público, no Maanaim de Carapina, na Serra. O evento, que aconteceu das 8h às 17h, superou as expectativas iniciais ao registrar mais de 15 mil atendimentos à comunidade local.
O objetivo principal da iniciativa é oferecer suporte direto à população e facilitar o acesso a necessidades cotidianas básicas, consolidando a responsabilidade social da igreja. Com uma ampla infraestrutura, a ação disponibilizou serviços gratuitos em áreas essenciais como assistência jurídica, saúde, vacinação, corte de cabelo e o tradicional bazar solidário.
Já pela manhã, antes mesmo de iniciar, havia uma extensa fila de pessoas aguardando para pegarem as fichas de atendimento, conta o pastor Pastor Luiz Fernando Pitta, coordenador geral do projeto. Foram mais de 2 mil pessoas presentes somente nas primeiras horas após o início das ações.
O pastor destacou que a missão da instituição vai além do aspecto religioso. “Como Igreja, temos como objetivo principal anunciar a palavra de Deus, porém não podemos deixar de agir com responsabilidade diante das dificuldades que vemos no meio de nossa sociedade. Usar a nossa capacidade de mobilizar pessoas, empresas e até órgãos públicos, para ajudar a muitos, é nossa responsabilidade também”, avalia.
O presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros, também enfatizou o compromisso da instituição com as comunidades do entorno. Ele destacou ainda que o trabalho é totalmente voluntário e abrange médicos, advogados, dentistas e assistentes sociais. Durante todo o dia, cerca de 150 voluntários, entre profissionais de diversas áreas, fizeram o evento acontecer.
“Temos nos esforçado para realizar esses programas de ação social em todos os municípios da Grande Vitória, em primeiro lugar, mas também já começamos a realizar em municípios de outras cidades do Estado e também de Minas Gerais. Neste sábado (16/05) mesmo, está sendo realizada uma ação social em Caratinga (MG), semelhante a esta. O nosso esforço é atingir a sociedade ao redor das nossas igrejas nos locais onde atuamos, porque entendemos que essa é uma responsabilidade nossa. Nós pregamos o amor ao próximo, e o Senhor Jesus nos ensina a esse respeito. Então temos de amar aqueles que estão próximos de nós”, conta.
Cidadania e forte demanda por novos documentos
Um dos grandes destaques desta edição foi o serviço de emissão da carteira de identidade digital, que registrou uma procura massiva desde as primeiras horas do dia. A alta demanda evidenciou a necessidade urgente da população em regularizar e atualizar a documentação civil básica. Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da comissão de ação social, detalhou a dinâmica desse atendimento.
“Neste evento, estamos tendo a carteira de identidade e, realmente, é uma procura muito grande. Isso até indica a necessidade da população de tirar esse documento. Estamos aqui fazendo o atendimento e tivemos cerca de 100 senhas disponibilizadas, mas já está até ultrapassando essa quantidade”, acrescenta.
Leonice explicou ainda que a oferta do serviço durante a ação social da ICM havia passado por um período de interrupção devido à falta de disponibilidade dos órgãos públicos competentes, mas foi retomada com força total nesta edição. “O dia de Ação Social já faz parte do calendário oficial e é muito aguardado tanto pela comunidade quanto pelos voluntários”, conta.
A facilidade de acesso ao serviço foi o principal motivo que levou o estudante José Roberto Vindilino de Carvalho ao Maanaim de Carapina. Ele compareceu para renovar o seu próprio documento e emitir os das suas duas testemunhas e filhos: Lucas Soares de Carvalho, de 18 anos, e Vitória Soares de Carvalho, de 9 anos.
“Vim fazer a minha identidade e a do meu filho e da minha filha. Eu tinha a identidade, mas ela venceu e tinha que trocar. Como eu não conseguia agendar pelos canais normais, ficou muito mais fácil resolver aqui. Fiquei sabendo da ação através do pastor”, relata.
Saúde bucal e atendimentos médicos integrados
Os serviços de saúde mantiveram o posto de setor mais procurado pela comunidade durante todo o sábado. Além das consultas médicas em diversas especialidades oferecidas pela equipe de voluntários da ICM, a Prefeitura da Serra marcou presença com uma forte estrutura de atendimento odontológico e preventivo.
A dentista da prefeitura, Maria de Fátima Denadai, e a auxiliar de saúde bucal, Thamires Stefani de Souza, atuaram diretamente nas ações preventivas do município. Durante a duração do evento, elas organizaram palestras educativas tanto para crianças quanto para adultos sobre escovação e saúde bucal, falando sobre a prevenção de doenças.
“A Serra está fazendo essa ação e, como a odontologia do município veio, trouxemos um trabalho focado na prevenção e na promoção da saúde bucal. Fizemos a entrega de materiais e realizamos palestras educativas para mostrar como escovar os dentes corretamente, de que forma se forma a cárie e quais são os tipos de doenças que podem surgir na boca. Essas palestras foram direcionadas tanto para adultos quanto para crianças”, acrescenta a dentista.
O Pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica da ICM, avaliou o impacto das consultas e ressaltou a importância da parceria institucional para atender a todos que procuraram pelos serviços durante o dia. “O município da Serra está com a unidade de saúde dela toda aqui: vacinação e consultas. O que eles fazem dentro das unidades de saúde, eles estão fazendo aqui. Essa parceria é muito importante, não tem como fazer isso sem esse apoio”, ressalta.
Ele destacou ainda que, embora a demanda seja alta, a estrutura foi expandida com dois consultórios odontológicos móveis e novas áreas médicas. “Muitas pessoas são carentes e o SUS, embora seja bom, nem sempre consegue atender a todos de imediato. Há um gargalo e nós procuramos oferecer um atendimento humanizado para suprir essa demanda”, acrescenta.
A aposentada Alda Maria de Oliveira compareceu ao evento acompanhada da filha, a autônoma Michele de Oliveira Silva. Foi a primeira vez que ambas conseguiram participar da ação. “Vim para consultar e tentar pegar o encaminhamento para fazer os meus exames. Achei a organização ótima. O atendimento é simplesmente maravilhoso”, elogia Alda.
Michele conta que também foi atendida com sucesso. “Consegui todos os pedidos de exames que eu precisava. Esse evento ajuda muito, é uma iniciativa excelente”, completa.
A dona de casa Claudineia Domingos da Silva, que participava da ação social pela segunda vez, ressaltou o impacto direto do projeto em seu orçamento familiar. “Tem muita coisa boa aqui. Já fiz a foto e agora vou fazer a carteira de identidade, além de passar pelo exame oftalmológico. Esse evento ajuda muita gente, principalmente quem precisa de roupas e corte de cabelo. Para mim, que tenho um filho autista, é ainda melhor, porque o atendimento é perto de casa e todo mundo atende a gente muito bem”, afirma.
A estudante Yara de Sousa Ribeiro, de 14 anos, também esteve no Maanaim pela primeira vez junto da avó, a pescadora Arlete Santo de Sousa. Ambas foram buscar atendimento odontológico.
“Vim fazer limpeza nos dentes. Estou gostando muito, é uma oportunidade excelente para quem não tem condições financeiras de pagar por esse tratamento em clínicas particulares”, conta a avó, que também aproveitou para circular pelas demais áreas do evento.
Bazar solidário bate recorde de doações e de atendimentos
O bazar solidário consolidou-se mais uma vez como um dos setores de maior movimentação e apelo popular do evento, registrando filas contínuas desde o início da manhã. O espaço foi planejado de forma a garantir uma distribuição organizada e digna de roupas, agasalhos e brinquedos para as famílias cadastradas.
O coordenador do bazar, o Pastor Manoel Bento de Oliveira, informou que a estrutura de atendimento foi significativamente ampliada para esta edição com o objetivo de reduzir o tempo de espera e aumentar o escoamento do volume de doações.
“Aumentamos a quantidade de peças disponíveis. Agora, cada pessoa pode retirar até 20 peças de roupa. Nós organizamos as filas e separamos as bancadas por tamanhos bem definidos: P, M, G, GG, extra GG e uma seção exclusiva voltada para o público masculino”, conta.
O pastor revelou que cerca de 10 mil peças de vestuário e cobertores foram distribuídos apenas no período da manhã, estimando que o volume total superasse as 15 mil peças ao longo do dia devido ao grande fluxo de beneficiários.
“A fila de espera não para de crescer, mantemos 150 cadeiras ocupadas o tempo todo para dar conforto às pessoas. Toda aquela arrecadação que fizemos está sendo entregue, e o mais importante é que estamos operando com critérios rigorosos para que as doações cheguem a quem realmente precisa, sem repetições desnecessárias. Ver o pessoal sair feliz com o que recebeu é a nossa maior satisfação”, acrescenta.
Hemoes pela primeira vez na Ação Social
A Ação Social do sábado (16/05) contou pela primeira vez com a participação do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes), que esteve presente no local coletando bolsas de sangue de doadores voluntários para abastecer os estoques públicos do Estado. A coleta, já com agendamentos feitos previamente ao evento, aconteceu durante todo o dia.
No campo da saúde preventiva, as equipes municipais aplicaram vacinas para atualizar o cartão de imunização dos moradores da região. A segurança e a conscientização também ganharam apoio institucional: o Corpo de Bombeiros so Maanaim de Carapina participou com orientações educativas e preventivas voltadas a acidentes domésticos e primeiros socorros.
Já a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) marcou presença com uma demonstração de sua divisão de operações especiais, trazendo para interagir com o público o cão farejador Apollo, reconhecido por sua atuação destacada e por já ter realizado inúmeras apreensões de entorpecentes em operações no Espírito Santo. Segundo dados do site da PMES, Apollo é o cão recordista em apreensões na história da corporação.
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