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Mais de 15 mil pessoas são atendidas em ação social da Igreja Maranata na Serra

Evento no Maanaim de Carapina mobilizou cerca de 150 voluntários e ofereceu serviços gratuitos de saúde, cidadania e doações, reforçando o papel social e espiritual da instituição

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 15:55

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

22 mai 2026 às 15:55
Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Movimentação intensa no bazar solidário, que distribuiu milhares de agasalhos, roupas e brinquedos para as famílias cadastradas na comunidade Isadora Monteiro

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, no último sábado, 16 de maio de 2026, mais um Dia de Ação Social aberto ao público, no Maanaim de Carapina, na Serra. O evento, que aconteceu das 8h às 17h, superou as expectativas iniciais ao registrar mais de 15 mil atendimentos à comunidade local. 


O objetivo principal da iniciativa é oferecer suporte direto à população e facilitar o acesso a necessidades cotidianas básicas, consolidando a responsabilidade social da igreja. Com uma ampla infraestrutura, a ação disponibilizou serviços gratuitos em áreas essenciais como assistência jurídica, saúde, vacinação, corte de cabelo e o tradicional bazar solidário. 


Já pela manhã, antes mesmo de iniciar, havia uma extensa fila de pessoas aguardando para pegarem as fichas de atendimento, conta o pastor Pastor Luiz Fernando Pitta, coordenador geral do projeto. Foram mais de 2 mil pessoas presentes somente nas primeiras horas após o início das ações.


O pastor destacou que a missão da instituição vai além do aspecto religioso. “Como Igreja, temos como objetivo principal anunciar a palavra de Deus, porém não podemos deixar de agir com responsabilidade diante das dificuldades que vemos no meio de nossa sociedade. Usar a nossa capacidade de mobilizar pessoas, empresas e até órgãos públicos, para ajudar a muitos, é nossa responsabilidade também”, avalia.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
O coordenador geral do projeto, pastor Luiz Fernando Pitta, reforça o papel da igreja em mobilizar parcerias públicas e privadas diante das dificuldades da sociedade Isadora Monteiro

O presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros, também enfatizou o compromisso da instituição com as comunidades do entorno. Ele destacou ainda que o trabalho é totalmente voluntário e abrange médicos, advogados, dentistas e assistentes sociais. Durante todo o dia, cerca de 150 voluntários, entre profissionais de diversas áreas, fizeram o evento acontecer.


“Temos nos esforçado para realizar esses programas de ação social em todos os municípios da Grande Vitória, em primeiro lugar, mas também já começamos a realizar em municípios de outras cidades do Estado e também de Minas Gerais. Neste sábado (16/05) mesmo, está sendo realizada uma ação social em Caratinga (MG), semelhante a esta. O nosso esforço é atingir a sociedade ao redor das nossas igrejas nos locais onde atuamos, porque entendemos que essa é uma responsabilidade nossa. Nós pregamos o amor ao próximo, e o Senhor Jesus nos ensina a esse respeito. Então temos de amar aqueles que estão próximos de nós”, conta.

O presidente da ICM, pastor Alexandre Gueiros, destaca a expansão das ações sociais para alcançar o próximo e dar suporte às comunidades onde a instituição atua
O presidente da ICM, pastor Alexandre Gueiros, destaca a expansão das ações sociais para alcançar o próximo e dar suporte às comunidades onde a instituição atua Isadora Monteiro

Cidadania e forte demanda por novos documentos

Um dos grandes destaques desta edição foi o serviço de emissão da carteira de identidade digital, que registrou uma procura massiva desde as primeiras horas do dia. A alta demanda evidenciou a necessidade urgente da população em regularizar e atualizar a documentação civil básica. Leonice Monteiro Dias Rocha, integrante da comissão de ação social, detalhou a dinâmica desse atendimento. 


“Neste evento, estamos tendo a carteira de identidade e, realmente, é uma procura muito grande. Isso até indica a necessidade da população de tirar esse documento. Estamos aqui fazendo o atendimento e tivemos cerca de 100 senhas disponibilizadas, mas já está até ultrapassando essa quantidade”, acrescenta.


Leonice explicou ainda que a oferta do serviço durante a ação social da ICM havia passado por um período de interrupção devido à falta de disponibilidade dos órgãos públicos competentes, mas foi retomada com força total nesta edição. “O dia de Ação Social já faz parte do calendário oficial e é muito aguardado tanto pela comunidade quanto pelos voluntários”, conta.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Integrante da comissão organizadora, Leonice Monteiro Dias Rocha acompanhou de perto a alta demanda por documentos básicos Isadora Monteiro

A facilidade de acesso ao serviço foi o principal motivo que levou o estudante José Roberto Vindilino de Carvalho ao Maanaim de Carapina. Ele compareceu para renovar o seu próprio documento e emitir os das suas duas testemunhas e filhos: Lucas Soares de Carvalho, de 18 anos, e Vitória Soares de Carvalho, de 9 anos. 


“Vim fazer a minha identidade e a do meu filho e da minha filha. Eu tinha a identidade, mas ela venceu e tinha que trocar. Como eu não conseguia agendar pelos canais normais, ficou muito mais fácil resolver aqui. Fiquei sabendo da ação através do pastor”, relata.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
O estudante José Roberto aproveitou a ação para renovar o próprio documento e emitir as carteiras de identidade dos filhos Isadora Monteiro

Saúde bucal e atendimentos médicos integrados

Os serviços de saúde mantiveram o posto de setor mais procurado pela comunidade durante todo o sábado. Além das consultas médicas em diversas especialidades oferecidas pela equipe de voluntários da ICM, a Prefeitura da Serra marcou presença com uma forte estrutura de atendimento odontológico e preventivo.


A dentista da prefeitura, Maria de Fátima Denadai, e a auxiliar de saúde bucal, Thamires Stefani de Souza, atuaram diretamente nas ações preventivas do município. Durante a duração do evento, elas organizaram palestras educativas tanto para crianças quanto para adultos sobre escovação e saúde bucal, falando sobre a prevenção de doenças.


“A Serra está fazendo essa ação e, como a odontologia do município veio, trouxemos um trabalho focado na prevenção e na promoção da saúde bucal. Fizemos a entrega de materiais e realizamos palestras educativas para mostrar como escovar os dentes corretamente, de que forma se forma a cárie e quais são os tipos de doenças que podem surgir na boca. Essas palestras foram direcionadas tanto para adultos quanto para crianças”, acrescenta a dentista.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
A dentista Maria de Fátima e a auxiliar Thamires realizaram palestras e orientações sobre prevenção e saúde bucal Isadora Monteiro

O Pastor Robson Silva de Souza, coordenador da equipe médica da ICM, avaliou o impacto das consultas e ressaltou a importância da parceria institucional para atender a todos que procuraram pelos serviços durante o dia. “O município da Serra está com a unidade de saúde dela toda aqui: vacinação e consultas. O que eles fazem dentro das unidades de saúde, eles estão fazendo aqui. Essa parceria é muito importante, não tem como fazer isso sem esse apoio”, ressalta.


Ele destacou ainda que, embora a demanda seja alta, a estrutura foi expandida com dois consultórios odontológicos móveis e novas áreas médicas. “Muitas pessoas são carentes e o SUS, embora seja bom, nem sempre consegue atender a todos de imediato. Há um gargalo e nós procuramos oferecer um atendimento humanizado para suprir essa demanda”, acrescenta.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
À frente da coordenação médica, o pastor Robson de Souza ressalta a importância do atendimento humanizado e da parceria com a unidade de saúde da prefeitura Isadora Monteiro

A aposentada Alda Maria de Oliveira compareceu ao evento acompanhada da filha, a autônoma Michele de Oliveira Silva. Foi a primeira vez que ambas conseguiram participar da ação. “Vim para consultar e tentar pegar o encaminhamento para fazer os meus exames. Achei a organização ótima. O atendimento é simplesmente maravilhoso”, elogia Alda. 


Michele conta que também foi atendida com sucesso. “Consegui todos os pedidos de exames que eu precisava. Esse evento ajuda muito, é uma iniciativa excelente”, completa.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Filha e mãe, Michele e  Alda elogiaram a organização e receberam encaminhamentos para a realização de exames Isadora Monteiro

A dona de casa Claudineia Domingos da Silva, que participava da ação social pela segunda vez, ressaltou o impacto direto do projeto em seu orçamento familiar. “Tem muita coisa boa aqui. Já fiz a foto e agora vou fazer a carteira de identidade, além de passar pelo exame oftalmológico. Esse evento ajuda muita gente, principalmente quem precisa de roupas e corte de cabelo. Para mim, que tenho um filho autista, é ainda melhor, porque o atendimento é perto de casa e todo mundo atende a gente muito bem”, afirma.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
A dona de casa Claudineia aproveitou a proximidade de casa e o acolhimento da equipe para atualizar seus exames e dar andamento na nova identidade Isadora Monteiro

A estudante Yara de Sousa Ribeiro, de 14 anos, também esteve no Maanaim pela primeira vez junto da avó, a pescadora Arlete Santo de Sousa. Ambas foram buscar atendimento odontológico. 


“Vim fazer limpeza nos dentes. Estou gostando muito, é uma oportunidade excelente para quem não tem condições financeiras de pagar por esse tratamento em clínicas particulares”, conta a avó, que também aproveitou para circular pelas demais áreas do evento.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
A pescadora Arlete comemora a oportunidade de acesso gratuito aos serviços de saúde bucal para ela e para as netas Isadora Monteiro

Bazar solidário bate recorde de doações e de atendimentos

O bazar solidário consolidou-se mais uma vez como um dos setores de maior movimentação e apelo popular do evento, registrando filas contínuas desde o início da manhã. O espaço foi planejado de forma a garantir uma distribuição organizada e digna de roupas, agasalhos e brinquedos para as famílias cadastradas.


O coordenador do bazar, o Pastor Manoel Bento de Oliveira, informou que a estrutura de atendimento foi significativamente ampliada para esta edição com o objetivo de reduzir o tempo de espera e aumentar o escoamento do volume de doações. 


“Aumentamos a quantidade de peças disponíveis. Agora, cada pessoa pode retirar até 20 peças de roupa. Nós organizamos as filas e separamos as bancadas por tamanhos bem definidos: P, M, G, GG, extra GG e uma seção exclusiva voltada para o público masculino”, conta.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
O pastor Manoel Bento coordena a triagem e a entrega de roupas no bazar, que teve a estrutura ampliada para diminuir o tempo de espera das famílias Isadora Monteiro

O pastor revelou que cerca de 10 mil peças de vestuário e cobertores foram distribuídos apenas no período da manhã, estimando que o volume total superasse as 15 mil peças ao longo do dia devido ao grande fluxo de beneficiários.


“A fila de espera não para de crescer, mantemos 150 cadeiras ocupadas o tempo todo para dar conforto às pessoas. Toda aquela arrecadação que fizemos está sendo entregue, e o mais importante é que estamos operando com critérios rigorosos para que as doações cheguem a quem realmente precisa, sem repetições desnecessárias. Ver o pessoal sair feliz com o que recebeu é a nossa maior satisfação”, acrescenta.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Movimentação intensa no bazar solidário, que distribuiu milhares de agasalhos, roupas e brinquedos para as famílias que compareceram ao evento Isadora Monteiro

Hemoes pela primeira vez na Ação Social

A Ação Social do sábado (16/05) contou pela primeira vez com a participação do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes), que esteve presente no local coletando bolsas de sangue de doadores voluntários para abastecer os estoques públicos do Estado. A coleta, já com agendamentos feitos previamente ao evento, aconteceu durante todo o dia. 

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Pela primeira vez na ação, unidade do Hemoes realiza captação de bolsas de sangue com doadores voluntários Isadora Monteiro

No campo da saúde preventiva, as equipes municipais aplicaram vacinas para atualizar o cartão de imunização dos moradores da região. A segurança e a conscientização também ganharam apoio institucional: o Corpo de Bombeiros so Maanaim de Carapina participou com orientações educativas e preventivas voltadas a acidentes domésticos e primeiros socorros.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
No campo da saúde preventiva, as equipes municipais aplicaram vacinas para atualizar o cartão de imunização dos moradores Isadora Monteiro

Já a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) marcou presença com uma demonstração de sua divisão de operações especiais, trazendo para interagir com o público o cão farejador Apollo, reconhecido por sua atuação destacada e por já ter realizado inúmeras apreensões de entorpecentes em operações no Espírito Santo. Segundo dados do site da PMES, Apollo é o cão recordista em apreensões na história da corporação.

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
O cão Apollo da PM, conhecido por grandes apreensões de drogas, interage com o público durante demonstração de segurança Isadora Monteiro

Veja mais imagens da ação social do Maanaim da Serra

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