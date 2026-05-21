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Forró do hexa

Alemão do Forró lança música para a Copa do Mundo: “Brasil Rumo ao Hexa”

Canção será lançada na sexta-feira (22) e marca a torcida do cantor para a Seleção Brasileira no torneio mundial
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:54

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Alemão do Forró lança música em torcida para o Brasil na Copa do Mundo. Jhonnathas Franco

"E tome forró!" O esquenta para a Copa do Mundo 2026 já começou. Primeiro, conhecemos os jogadores que irão representar a Seleção Brasileira, agora é a vez de conhecermos as músicas que irão agitar a torcida. Foi nesse ritmo que o capixaba Alemão do Forró produziu a canção “Brasil Rumo ao Hexa”, que será lançada na próxima sexta-feira (22) em todas as plataformas digitais.


A composição da música é da jornalista Leila Cordeiro, conhecida por seu período como apresentadora de telejornais na TV Globo e SBT, em parceria com Beto Cruz.


Embora a canção não tenha sido liberada oficialmente, já conhecemos a letra que será interpretada por Alemão. Confira:

Quando a bola rola é festa no ar
Coração bate forte não dá pra segurar
É verde e amarelo é o povo a cantar
Com o Brasil em campo ninguém vai segurar


É na pegada da sanfona eu vou
É no swing da guitarra eu tô
É na raça é na fé é o pé
Que o Brasil mostra como é que é


É Gol é Gol do Brasil
No forró que a torcida explodiu
Bate palma grita arrepia o coração
Com o Brasil hexacampeão 


É Gol é Gol do Brasil
No forró que a torcida explodiu
Bate palma grita arrepia o coração
Com o Brasil hexacampeão

No próximo sábado (23), às 22h, Alemão se apresenta no evento em comemoração aos 491 anos de Vila Velha. Essa pode ser a primeira oportunidade do público capixaba ouvir a nova música do artista.

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