Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Crime organizado

Operação prende chefe do tráfico em Cariacica com R$ 62 mil e bens de luxo

Homem de 39 anos vivia vida de luxo sem renda formal e foi preso após retornar do Rio de Janeiro; grupo tem ramificações em quatro estados

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2026 às 13:04

A Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos apontado como um dos chefes do tráfico do bairro Castelo Branco, em Cariacica. Um comparsa dele também foi detido. Segundo as investigações, os dois fazem parte de uma organização criminosa com atuação em outros três estados. 


Durante a operação, foram apreendidos mais de R$ 62 mil em espécie, além de veículos e outros bens suspeitos de terem sido adquiridos com dinheiro ilícito. O suspeito, que não teve o nome divulgado, levava uma vida de luxo em Cariacica, apesar de não possuir trabalho formal. De acordo com a polícia, ele estava no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e retornou ao Espírito Santo um dia antes de ser preso, na última quarta-feira (20).


As investigações começaram a partir de uma ação da Polícia Militar em Castelo Branco, durante a apreensão de drogas. Um dos envolvidos afirmou, em depoimento, que trabalhava em uma distribuidora de bebidas da região.


"A gente percebeu uma similaridade de que essa distribuidora de bebidas aparecia recorrentemente em ocorrências de pessoas presas por tráfico. Esse local serve como fachada e está sendo utilizado para dar alguma licitude às atividades das pessoas que possuem ocupação lícitica e trabalham exclusivamente no tráfico de drogas", explicou o delegado do 17º Distrito Policial de Cariacica, Henrique Vidigal.


A partir dessas informações, a Polícia Civil passou a identificar integrantes da organização criminosa e imóveis utilizados para armazenar materiais ilícitos. Foi constatado que o grupo, além de atuar no Espírito Santo, possui ramificações no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais.


Na última quarta-feira (20), foi deflagrada a Operação B20, que resultou na prisão dos dois suspeitos e na apreensão de diversos materiais, entre eles dinheiro, veículos, munições, celulares e itens ligados ao tráfico de drogas.


Veja o que foi apreendido:

R$ 62.361; 
26 celulares; 
4 relógios; 
2 notebooks; 
1 motocicleta Honda XRE 300; 
1 veículo Toyota Corolla; 
1 motocicleta Honda PCX; 
1 veículo Honda HR-V; 
1 veículo Fiat Siena, utilizado como táxi em Vitória; 
63 munições calibre .38; 
2 pedras de substância análoga a crack; 
1 balança de precisão; 
2 cadernos contendo anotações e contabilidade relacionadas ao tráfico de drogas; 
11 aparelhos de ar-condicionado novos, ainda embalados.

Apreensão de ar-condicionado chama atenção

Os aparelhos de ar-condicionado apreendidos chamaram a atenção dos investigadores. Segundo a Polícia Civil, há suspeita de que os equipamentos, encontrados em um sítio, sejam fruto de receptação.


As investigações continuam para identificar o proprietário da distribuidora de bebidas e outros possíveis envolvidos na organização criminosa.

Veja Também 

Imagem de destaque

Homem é preso após arrombar máquina de bichinhos de pelúcia em shopping de Vila Velha

Operação Estado Presente, no Noroeste do Espírito Santo

Operação mobiliza 744 agentes e leva 37 à delegacia no Noroeste do ES

PM apreende armas e quase 20 kg de crack, maconha, cocaína e ecstasy em São Mateus

Denúncia de som alto termina com apreensão de armas e 20 kg de drogas em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e proteicas com peito de frango 
Imagem BBC Brasil
Como Elon Musk pode ficar trilionário com oferta de ações da SpaceX na bolsa
Lula em Aracruz
Lula ironiza Flávio no ES: 'Nunca fomos atrás de nenhum Vorcaro para financiar artista'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados