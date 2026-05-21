Operação prende chefe do tráfico em Cariacica com R$ 62 mil e bens de luxo

A Polícia Civil prendeu um homem de 39 anos apontado como um dos chefes do tráfico do bairro Castelo Branco, em Cariacica. Um comparsa dele também foi detido. Segundo as investigações, os dois fazem parte de uma organização criminosa com atuação em outros três estados.





Durante a operação, foram apreendidos mais de R$ 62 mil em espécie, além de veículos e outros bens suspeitos de terem sido adquiridos com dinheiro ilícito. O suspeito, que não teve o nome divulgado, levava uma vida de luxo em Cariacica, apesar de não possuir trabalho formal. De acordo com a polícia, ele estava no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e retornou ao Espírito Santo um dia antes de ser preso, na última quarta-feira (20).





As investigações começaram a partir de uma ação da Polícia Militar em Castelo Branco, durante a apreensão de drogas. Um dos envolvidos afirmou, em depoimento, que trabalhava em uma distribuidora de bebidas da região.





"A gente percebeu uma similaridade de que essa distribuidora de bebidas aparecia recorrentemente em ocorrências de pessoas presas por tráfico. Esse local serve como fachada e está sendo utilizado para dar alguma licitude às atividades das pessoas que possuem ocupação lícitica e trabalham exclusivamente no tráfico de drogas", explicou o delegado do 17º Distrito Policial de Cariacica, Henrique Vidigal.





A partir dessas informações, a Polícia Civil passou a identificar integrantes da organização criminosa e imóveis utilizados para armazenar materiais ilícitos. Foi constatado que o grupo, além de atuar no Espírito Santo, possui ramificações no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais.





Na última quarta-feira (20), foi deflagrada a Operação B20, que resultou na prisão dos dois suspeitos e na apreensão de diversos materiais, entre eles dinheiro, veículos, munições, celulares e itens ligados ao tráfico de drogas.





Veja o que foi apreendido: