Denúncia de som alto termina com apreensão de armas e 20 kg de drogas em São Mateus

Uma denuncia de som alto em uma residência no distrito de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, terminou na apreensão de armas e quase 20 kg de drogas, entre crack, maconha, cocaína e ecstasy, na tarde de quarta-feira (20). Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar na casa onde houve a apreensão.





Segundo a PM, ao chegarem ao imóvel, os militares perceberam um forte odor característico de entorpecentes. Durante a abordagem, o jovem foi detido após desobedecer às ordens da equipe. Ao lado do travesseiro onde ele estava deitado, foi encontrada uma pistola calibre .40 equipada com seletor de rajada e mira a laser.





Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam ainda um revólver, uma espingarda calibre 12, seis carregadores e 598 munições de diversos calibres. Também foram encontradas 1.166 pedras de crack e aproximadamente 5,9 quilos da droga, além de 11 quilos de maconha e 8,95 quilos de cocaína, além de 25 pinos da substância.