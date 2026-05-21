Denúncia de som alto termina com apreensão de armas e 20 kg de drogas em São Mateus

Uma denuncia de som alto em uma residência no distrito de
Nestor Gomes, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, terminou na
apreensão de armas e quase 20 kg de drogas, entre crack, maconha, cocaína e ecstasy, na tarde de quarta-feira (20). Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar na
casa onde houve a apreensão.
Segundo a PM, ao chegarem ao imóvel, os militares perceberam um forte odor característico de entorpecentes. Durante a abordagem, o jovem foi detido após desobedecer às ordens da equipe. Ao lado do travesseiro onde ele estava deitado, foi encontrada uma pistola calibre .40 equipada com seletor de rajada e mira a laser.
Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam ainda um revólver, uma espingarda calibre 12, seis carregadores e 598 munições de diversos calibres. Também foram encontradas 1.166 pedras de crack e aproximadamente 5,9 quilos da droga, além de 11 quilos de maconha e 8,95 quilos de cocaína, além de 25 pinos da substância.
Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidos 350 gramas e 48 unidades de ecstasy, 198 unidades de lidocaína, dois coletes à prova de balas, duas balanças de precisão, um rádio comunicador e uma balaclava.
Os militares também localizaram cinco tonéis com forte odor de amônia — três dentro da residência e dois em uma área de vegetação próxima ao imóvel.
Todo o material apreendido foi encaminhado à autoridade policial competente. O suspeito foi levado para a delegacia da região. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas a corporação não havia retornado até a última atualização desta matéria.