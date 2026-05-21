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Denúncia de som alto termina com apreensão de armas e 20 kg de drogas em São Mateus

Jovem de 20 anos foi detido; policiais encontraram pistola com seletor de rajada, munições e grande quantidade de entorpecentes — crack, maconha, cocaína e ecstasy

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mai 2026 às 10:10

Uma denuncia de som alto em uma residência no distrito de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, terminou na apreensão de armas e quase 20 kg de drogas, entre crack, maconha, cocaína e ecstasy, na tarde de quarta-feira (20). Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar na casa onde houve a apreensão.


Segundo a PM, ao chegarem ao imóvel, os militares perceberam um forte odor característico de entorpecentes. Durante a abordagem, o jovem foi detido após desobedecer às ordens da equipe. Ao lado do travesseiro onde ele estava deitado, foi encontrada uma pistola calibre .40 equipada com seletor de rajada e mira a laser.


Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam ainda um revólver, uma espingarda calibre 12, seis carregadores e 598 munições de diversos calibres. Também foram encontradas 1.166 pedras de crack e aproximadamente 5,9 quilos da droga, além de 11 quilos de maconha e 8,95 quilos de cocaína, além de 25 pinos da substância.

PM apreende armas e quase 20 kg de crack, maconha, cocaína e ecstasy em São Mateus
PM apreende armas e quase 20 kg de crack, maconha, cocaína e ecstasy em São Mateus Polícia Militar

Ainda de acordo com a corporação, foram apreendidos 350 gramas e 48 unidades de ecstasy, 198 unidades de lidocaína, dois coletes à prova de balas, duas balanças de precisão, um rádio comunicador e uma balaclava.


Os militares também localizaram cinco tonéis com forte odor de amônia — três dentro da residência e dois em uma área de vegetação próxima ao imóvel.


Todo o material apreendido foi encaminhado à autoridade policial competente. O suspeito foi levado para a delegacia da região. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas a corporação não havia retornado até a última atualização desta matéria.

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