Petrobras abre inscrição para seleção com 150 vagas de estágio

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da Petrobras. A oferta é de 150 vagas, distribuídas por 12 estados, entre eles o Espírito Santo.





A bolsa-auxílio é de R$ 1.825. Os estagiários recebem ainda vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A estatal também oferece uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.





O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da empresa. Os estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.