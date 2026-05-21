Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Jovens talentos

Petrobras abre inscrição para seleção com 150 vagas de estágio

Oportunidades estão divididas por 12 estados, entre eles o Espírito Santo; bolsa é de R$ 1.825

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:55

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2026 às 10:55
Fachada da Petrobras. Empresa anuncia reajustas de gasolina e diesel
Petrobras terá nova presidência de Jean Paul Prates Fernando Frazão/Agência Brasil

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da Petrobras. A oferta é de 150 vagas, distribuídas por 12 estados, entre eles o Espírito Santo. 


A bolsa-auxílio é de R$ 1.825. Os estagiários recebem ainda vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A estatal também oferece uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.


O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da empresa. Os estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.

Do total de oportunidades, 30% serão reservadas exclusivamente às mulheres, 10% para pessoas com deficiência e 30% para negros, pardos, indígenas e quilombolas.


As vagas são para os municípios de Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), São Paulo (SP), Santos (SP), Cubatão (SP), São José dos Campos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP), Vitória (ES), Brasília (DF), Canoas (RS), Salvador (BA), Camaçari (BA), Betim (MG), Ipojuca (PE), Araucária (PR), São Mateus do Sul (PR), Aracaju (SE), Laranjeiras (SE), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).


Podem participar estudantes de nível superior dos seguintes cursos: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química), Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia e Relações Públicas.

As inscrições podem ser feitas até 3 de junho, no portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 


A seleção contar com prova objetiva on-line com 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras.  


Após se inscrever, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva, que vai definir a classificação final. 


É bom lembrar que o Programa de Estágio de Estudantes 2026 não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é um concurso público para contratação de empregados efetivos. A companhia informou que trata-se exclusivamente de um processo seletivo para desenvolvimento de estudantes de nível superior. 

Leia Mais Sobre Oportunidades 

Suzano abre programa de estágio com bolsa de até R$ 2.800

Senado reconhece estágio como experiência profissional

Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estágio Estágios (ES) Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisão de ventre: 6 dicas práticas para estimular o trânsito intestinal
Imagem de destaque
Dia Internacional do Chá: 7 opções para ajudar a saúde digestiva
Acidente entre carros e caminhão deixa dois mortos na ES 080 em São Domingos do Norte
Duas pessoas morrem em acidente com 3 veículos em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados