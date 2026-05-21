Petrobras abre inscrição para seleção com 150 vagas de estágio

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de estágio da Petrobras. A oferta é de 150 vagas, distribuídas por 12 estados, entre eles o Espírito Santo.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.825. Os estagiários recebem ainda vale-transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação. A estatal também oferece uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.
O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da empresa. Os estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.
Do total de oportunidades, 30% serão reservadas exclusivamente às mulheres, 10% para pessoas com deficiência e 30% para negros, pardos, indígenas e quilombolas.
As vagas são para os municípios de Rio de Janeiro (RJ), Macaé (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), São Paulo (SP), Santos (SP), Cubatão (SP), São José dos Campos (SP), Paulínia (SP), Mauá (SP), Vitória (ES), Brasília (DF), Canoas (RS), Salvador (BA), Camaçari (BA), Betim (MG), Ipojuca (PE), Araucária (PR), São Mateus do Sul (PR), Aracaju (SE), Laranjeiras (SE), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).
Podem participar estudantes de nível superior dos seguintes cursos: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química), Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia e Relações Públicas.
As inscrições podem ser feitas até 3 de junho, no portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
A seleção contar com prova objetiva on-line com 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras.
Após se inscrever, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva, que vai definir a classificação final.
É bom lembrar que o Programa de Estágio de Estudantes 2026 não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é um concurso público para contratação de empregados efetivos. A companhia informou que trata-se exclusivamente de um processo seletivo para desenvolvimento de estudantes de nível superior.