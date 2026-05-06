Suzano abre programa de estágio com bolsa de até R$ 2.800

As vagas são destinadas a alunos de todos os cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.





Segundo a empresa, as posições abrangem áreas como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão e Florestal.





A bolsa-auxílio é de R$ 2.100 para carga horária de 30 horas semanais ou de R$ 2.800, para 40 horas. Os selecionados recebem ainda vale-transporte ou fretado; vale-refeição ou refeitório; plano de saúde e seguro de vida; e participação no Tele Faz Bem (orientação financeira, física e jurídica).





Onde se inscrever: no site estagiosuzano.99jobs.com





Vagas para o ES: 7, distribuídas pelas cidades de Aracruz (5), São Mateus (1) e Viana (1).





Etapas: a seleção contará com testes de lógica, nivelamento de inglês (não eliminatório), avaliação de perfil e entrevista com a respectiva liderança da Suzano. Os feedbacks do processo seletivo serão divulgados a partir de julho de 2026, com previsão de início das atividades entre agosto e setembro deste ano.