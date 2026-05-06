Suzano abre programa de estágio com bolsa de até R$ 2.800

A Suzano está com inscrições abertas para os programas de estágio voltados para estudantes de nível técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 2.800 e os interessados têm até o dia 3 de junho para se inscrever.
As oportunidades estão distribuídas por sete estados do país: Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, Bahia e Ceará.
São mais de 100 vagas para alunos de graduação, sendo sete no Espírito Santo, nas cidades de Aracruz (5), São Mateus (1) e Viana (1). Já os estudantes de nível Técnico contam com mais de 70 vagas, das quais 8 na unidade de Aracruz e 1 em Cachoeiro de Itapemirim.
Programa de Estágio Superior
As vagas são destinadas a alunos de todos os cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.
Segundo a empresa, as posições abrangem áreas como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão e Florestal.
A bolsa-auxílio é de R$ 2.100 para carga horária de 30 horas semanais ou de R$ 2.800, para 40 horas. Os selecionados recebem ainda vale-transporte ou fretado; vale-refeição ou refeitório; plano de saúde e seguro de vida; e participação no Tele Faz Bem (orientação financeira, física e jurídica).
Onde se inscrever: no site estagiosuzano.99jobs.com
Vagas para o ES: 7, distribuídas pelas cidades de Aracruz (5), São Mateus (1) e Viana (1).
Etapas: a seleção contará com testes de lógica, nivelamento de inglês (não eliminatório), avaliação de perfil e entrevista com a respectiva liderança da Suzano. Os feedbacks do processo seletivo serão divulgados a partir de julho de 2026, com previsão de início das atividades entre agosto e setembro deste ano.
Programa de Estágio Técnico
As vagas são para estudantes dos seguintes cursos técnicos: Química; Papel e Celulose; Mecânica; Elétrica; Automação Industrial; Eletromecânica; Mineração e Eletrotécnico.
Os candidatos precisam ter previsão de formatura em dezembro de 2027, entretanto é necessário manter vínculo com a instituição de ensino por, pelo menos, um ano letivo, a partir da data de admissão.
Além disso, é necessário ter disponibilidade para atuar 30 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 1.450, mais vale-refeição/refeitório; transporte/fretado; plano de saúde, vale academia, vale Natal; curso de Inglês na English First, entre outros benefícios.
Onde se inscrever: no site estagiotecnicosuzano.99jobs.com
Vagas para o ES: 8 na unidade de Aracruz e 1 em Cachoeiro de Itapemirim.
Etapas: os candidatos vão passar por entrevistas entre os meses de maio e julho, e o início do estágio será a partir de agosto.
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