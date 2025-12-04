Novos cursos

Senai Porto terá mais de 3 mil matrículas na educação profissional

Matrículas já estão abertas para os cursos Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:33

Senai Porto terá cursos nas áreas de logística e tecnologia, entre outras Crédito: Renan Donato

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais são alguns dos cursos que serão oferecidos pelo Senai Porto, inaugurado nesta quinta-feira (4), no Armazém 3 do Porto de Vitória, no Centro da Capital. As aulas estão previstas para começar no dia 2 de fevereiro.

Os interessados devem acessar o site loja.senaies.com.br para fazer a matrícula. Os cursos têm duração de um a dois anos. As mensalidades vão de R$ 250,00 a R$ 479,00.

Com capacidade de atender 1.800 alunos por dia, sendo 600 por turno, a nova unidade poderá totalizar, ao longo do ano, 3 mil matrículas, somando as ofertas em cursos técnicos, de qualificação profissional e ainda os treinamentos realizados em parceria com empresas e prefeituras.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, ressalta que o espaço vai funcionar dentro de uma área portuária, com foco na oferta de vagas de educação profissional voltada para Economia do Mar, Indústria Criativa, Logística, Portos e Tecnologia da Informação.

“Sabemos que os países se desenvolvem com indústria, educação e capacitação. Ter uma escola em um ambiente portuário é algo inovador. A área portuária está bastante crescente no Estado, com a instalação de grandes portos. Estamos olhando para um futuro de oportunidades para o Estado, por isso qualificamos a mão de obra que vai atender as nossas indústrias. Além disso, vamos contribuir com a revitalização do Centro de Vitória”, ressalta Baraona.

O investimento foi na ordem de R$ 34 milhões. Até 2030, serão investidos R$ 500 milhões em educação com novas unidades e laboratórios do Sesi e do Senai no Espírito Santo.

No dia 15 de dezembro, o Senai vai divulgar o edital com oferta de cursos de qualificação gratuitos que serão oferecidos pela instituição em diversas unidades do Estado.

Parcerias

O Senai Porto também vai ofertar cursos de qualificação em parcerias com empresas e prefeituras. A primeira delas é com a Petrobras, com o curso de Fundamentos de Operações Logísticas, que tem 200 horas de duração. As primeiras turmas já começaram, com 58 alunos, e têm como objetivo desenvolver competências técnicas e socioemocionais essenciais para processos de suprimentos, armazenagem, movimentação de cargas e atividades portuárias.

A Prefeitura de Vitória também firmou uma parceria com a instituição para a oferta de 11 turmas, totalizando 330 alunos. Seráaa ofertada qualificação nos segmentos de Soldagem, Mecânica, Elétrica, Gestão e Logística e Indústria Criativa. Nesse caso, a iniciativa visa atender a Vale e fortalecer a qualificação profissional em áreas industriais estratégicas.

A área da Tecnologia da Informação também foi contemplada com a parceria da instituição, incluindo a Academia Cisco, a AWS, a Microsoft e a Openport. O objetivo é ampliar a especialização das ofertas, fornecer ferramentas e metodologias avançadas e possibilitar que os estudantes tenham acesso a tecnologias de ponta em cibersegurança, computação em nuvem, automação industrial, redes e infraestrutura.

Confira os cursos

LOGÍSTICA

Técnico em Portos

Almoxarife

Técnicas para Vistoria de Containers

Fiel depositário para Recintos Alfandegados

Técnicas de Planejamento de Operações em Pátio de Containers

Fundamentos da Simulação: Modelagem, Análise e Estratégias de Otimização de Processos

Conferência de Carga e Descarga

Simulação Avançada e Tomada de Decisão

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Técnico em DDS

Técnico em Cyber Segurança

IA Academia AWS e Microsoft

Desenvolvedor de BI

Desenvolvedor Python, Full Stack, Javascript, Back End

Programador Front-End

Desenvolvedor Web Gerenciamento de Projetos Ágeis

Web designer UI/UX

Cloud Computing

I NDÚSTRIA CRIATIVA

Técnico em Jogos Digitais

Técnico em Design Gráfico

Animador Digital 3D

Motion Designer

Vídeomaker

Operador de Tratamento de Imagem

Produção Audiovisual

Roteiro para Produção Audiovisual

Gerenciamento de Cores

Técnico de Mixagem

Desenhista de Som

Fundamentos do Cinema

ECONOMIA DO MAR

Técnico em Construção Naval

Trilhas de Informação

Fundamentos do Ambiente Portuário

Operação Prática de Equipamentos Portuários

Gestão Portuária e Operações Marítima

Portos 4.0 e Transformação Digital

Robótica Subaquática (ROVs e Drones Marítimos)

