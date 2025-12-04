Home
>
Empregos
>
Senai Porto terá mais de 3 mil matrículas na educação profissional

Senai Porto terá mais de 3 mil matrículas na educação profissional

Matrículas já estão abertas para os cursos Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:33

Senai Porto terá cursos nas áreas de logística e tecnologia
Senai Porto terá cursos nas áreas de logística e tecnologia, entre outras Crédito: Renan Donato

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais são alguns dos cursos que serão oferecidos pelo Senai Porto, inaugurado nesta quinta-feira (4), no Armazém 3 do Porto de Vitória,  no Centro da Capital. As aulas estão previstas para começar no dia 2 de fevereiro.

Recomendado para você

Matrículas já estão abertas para os cursos Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais

Senai Porto terá mais de 3 mil matrículas na educação profissional

Para se inscrever no processo seletivo, é preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada

Programa Nossa Bolsa abre 1.000 vagas para cursos de graduação no ES

Há postos açougueiro, ajudante de cozinha, analista de planejamento de materiais, auxiliar administrativo, balconista, carpinteiro de obras, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances

Mais de 5.780 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Os interessados devem acessar o site loja.senaies.com.br para fazer a matrícula. Os cursos têm duração de um a dois anos. As mensalidades vão de R$ 250,00 a R$ 479,00.

Com capacidade de atender 1.800 alunos por dia, sendo 600 por turno, a nova unidade poderá totalizar, ao longo do ano, 3 mil matrículas, somando as ofertas em cursos técnicos, de qualificação profissional e ainda os treinamentos realizados em parceria com empresas e prefeituras.

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, ressalta que o espaço vai funcionar dentro de uma área portuária, com foco na oferta de vagas de educação profissional voltada para Economia do Mar, Indústria Criativa, Logística, Portos e Tecnologia da Informação.

“Sabemos que os países se desenvolvem com indústria, educação e capacitação. Ter uma escola em um ambiente portuário é algo inovador. A área portuária está bastante crescente no Estado, com a instalação de grandes portos. Estamos olhando para um futuro de oportunidades para o Estado, por isso qualificamos a mão de obra que vai atender as nossas indústrias. Além disso, vamos contribuir com a revitalização do Centro de Vitória”, ressalta Baraona.

O investimento foi na ordem de R$ 34 milhões. Até 2030, serão investidos R$ 500 milhões em educação com novas unidades e laboratórios do Sesi e do Senai no Espírito Santo.

No dia 15 de dezembro, o Senai vai divulgar o edital com oferta de cursos de qualificação gratuitos que serão oferecidos pela instituição em diversas unidades do Estado.

Parcerias

O Senai Porto também vai ofertar cursos de qualificação em parcerias com empresas e prefeituras. A primeira delas é com a Petrobras, com o curso de Fundamentos de Operações Logísticas, que tem 200 horas de duração. As primeiras turmas já começaram, com 58 alunos, e têm como objetivo desenvolver competências técnicas e socioemocionais essenciais para processos de suprimentos, armazenagem, movimentação de cargas e atividades portuárias.

Prefeitura de Vitória também firmou uma parceria com a instituição para a oferta de 11 turmas, totalizando 330 alunos. Seráaa ofertada qualificação nos segmentos de Soldagem, Mecânica, Elétrica, Gestão e Logística e Indústria Criativa. Nesse caso, a iniciativa visa atender a Vale e fortalecer a qualificação profissional em áreas industriais estratégicas.

A área da Tecnologia da Informação também foi contemplada com a parceria da instituição, incluindo a Academia Cisco, a AWS, a Microsoft e a Openport. O objetivo é ampliar a especialização das ofertas, fornecer ferramentas e metodologias avançadas e possibilitar que os estudantes tenham acesso a tecnologias de ponta em cibersegurança, computação em nuvem, automação industrial, redes e infraestrutura.

Confira os cursos

  • LOGÍSTICA
  • Técnico em Portos
  • Almoxarife
  • Técnicas para Vistoria de Containers
  • Fiel depositário para Recintos Alfandegados
  • Técnicas de Planejamento de Operações em Pátio de Containers
  • Fundamentos da Simulação: Modelagem, Análise e Estratégias de Otimização de Processos
  • Conferência de Carga e Descarga
  • Simulação Avançada e Tomada de Decisão

  • TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
  • Técnico em DDS
  • Técnico em Cyber Segurança
  • IA Academia AWS e Microsoft
  • Desenvolvedor de BI
  • Desenvolvedor Python, Full Stack, Javascript, Back End
  • Programador Front-End
  • Desenvolvedor Web Gerenciamento de Projetos Ágeis
  • Web designer UI/UX
  • Cloud Computing

  • INDÚSTRIA CRIATIVA
  • Técnico em Jogos Digitais
  • Técnico em Design Gráfico
  • Animador Digital 3D
  • Motion Designer
  • Vídeomaker
  • Operador de Tratamento de Imagem
  • Produção Audiovisual
  • Roteiro para Produção Audiovisual
  • Gerenciamento de Cores
  • Técnico de Mixagem
  • Desenhista de Som
  • Fundamentos do Cinema

  • ECONOMIA DO MAR
  • Técnico em Construção Naval
  • Trilhas de Informação
  • Fundamentos do Ambiente Portuário
  • Operação Prática de Equipamentos Portuários
  • Gestão Portuária e Operações Marítima
  • Portos 4.0 e Transformação Digital
  • Robótica Subaquática (ROVs e Drones Marítimos)
Espaço vai ser gerido pela Secretaria de Cultura do Espírito Santo e abre suas portas em junho

LEIA MAIS SOBRE LOGÍSTICA

Porto de Vitória vai voltar a receber trens em 2026

Logística eficiente prepara ES para reforma tributária, diz presidente da Vports

Porto de Vitória vai voltar a receber trens em 2026

O que pensa o presidente da Suzano (sócia de Portocel) sobre a expansão portuária do ES

Porto de Vitória: Vports e Comexport assinam novo contrato

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais