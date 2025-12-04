Senai Porto terá mais de 3 mil matrículas na educação profissional

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:33
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais são alguns dos cursos que serão oferecidos pelo Senai Porto, inaugurado nesta quinta-feira (4), no Armazém 3 do Porto de Vitória, no Centro da Capital. As aulas estão previstas para começar no dia 2 de fevereiro.
Os interessados devem acessar o site loja.senaies.com.br para fazer a matrícula. Os cursos têm duração de um a dois anos. As mensalidades vão de R$ 250,00 a R$ 479,00.
Com capacidade de atender 1.800 alunos por dia, sendo 600 por turno, a nova unidade poderá totalizar, ao longo do ano, 3 mil matrículas, somando as ofertas em cursos técnicos, de qualificação profissional e ainda os treinamentos realizados em parceria com empresas e prefeituras.
O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, ressalta que o espaço vai funcionar dentro de uma área portuária, com foco na oferta de vagas de educação profissional voltada para Economia do Mar, Indústria Criativa, Logística, Portos e Tecnologia da Informação.
“Sabemos que os países se desenvolvem com indústria, educação e capacitação. Ter uma escola em um ambiente portuário é algo inovador. A área portuária está bastante crescente no Estado, com a instalação de grandes portos. Estamos olhando para um futuro de oportunidades para o Estado, por isso qualificamos a mão de obra que vai atender as nossas indústrias. Além disso, vamos contribuir com a revitalização do Centro de Vitória”, ressalta Baraona.
O investimento foi na ordem de R$ 34 milhões. Até 2030, serão investidos R$ 500 milhões em educação com novas unidades e laboratórios do Sesi e do Senai no Espírito Santo.
No dia 15 de dezembro, o Senai vai divulgar o edital com oferta de cursos de qualificação gratuitos que serão oferecidos pela instituição em diversas unidades do Estado.
O Senai Porto também vai ofertar cursos de qualificação em parcerias com empresas e prefeituras. A primeira delas é com a Petrobras, com o curso de Fundamentos de Operações Logísticas, que tem 200 horas de duração. As primeiras turmas já começaram, com 58 alunos, e têm como objetivo desenvolver competências técnicas e socioemocionais essenciais para processos de suprimentos, armazenagem, movimentação de cargas e atividades portuárias.
A Prefeitura de Vitória também firmou uma parceria com a instituição para a oferta de 11 turmas, totalizando 330 alunos. Seráaa ofertada qualificação nos segmentos de Soldagem, Mecânica, Elétrica, Gestão e Logística e Indústria Criativa. Nesse caso, a iniciativa visa atender a Vale e fortalecer a qualificação profissional em áreas industriais estratégicas.
A área da Tecnologia da Informação também foi contemplada com a parceria da instituição, incluindo a Academia Cisco, a AWS, a Microsoft e a Openport. O objetivo é ampliar a especialização das ofertas, fornecer ferramentas e metodologias avançadas e possibilitar que os estudantes tenham acesso a tecnologias de ponta em cibersegurança, computação em nuvem, automação industrial, redes e infraestrutura.
