Armazém do Senai será inaugurado quinta-feira (4) no Porto de Vitória

Armazém do Senai será inaugurado quinta-feira (4) no Porto de Vitória

Espaço recebeu mais de R$ 34 milhões em investimentospara obras de adequação, mobiliário e montagem de laboratórios e equipamentos de ensino

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:37

Durante entrega da reforma, nesta quarta (12), governo do Estado apresenta projeto para galpão que será administrado pela Secretaria de Cultura

Armazém 3 do Porto de Vitória, onde funcionará uma nova sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no Espírito Santo, será inaugurado na próxima quinta-feira (4). Na data, confirmada por Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports — responsável pela administração do complexo portuário —, o espaço deve abrir as portas para cerca de 200 alunos em  cursos ligados à logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar.

Entregue em junho de 2024 após uma série de reformas nos cinco armazéns do porto da Capital, a área de número 3 teve investimentos superiores a R$ 34 milhões para obras de adequação, para mobiliário e montagem dos laboratórios e equipamentos de ensino.

A unidade Senai Porto, primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, terá capacidade para atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno. Em pleno funcionamento, a estrutura vai ofertar cursos nas áreas abaixo. Alguns deles, inclusive, já estão com matrículas abertas (clique aqui para conferir).

LOGÍSTICA

  • Técnico em Portos
  • Operador de Logística Portuária
  • Técnicas de Lançamento e Movimentação de Cargas – Riggers
  • Plano de Rigger
  • Lean na Logística
  • Operação com empilhadeiras Reach Stacker RS
  • Operação de Transtainers Rubber Tyred Gantry RTG
  • Operação de Guindaste Mobille Harbour Crane MHC
  • Operação de Porteiner - Ship To Shore STG

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

  • Especialista em Inteligência Artificial
  • Cyber Segurança
  • Computação em nuvem
  • Desenvolvedor de BI
  • Desenvolvedor Python, Full Stack, Javascript, Back End
  • Design de Jogos para mobile
  • Programador Front-Edn, Full-Stack e Back-End
  • Desenvolvedor Web
  • Gerenciamento de Projetos Ágeis
  • Web designer UI/UX
  • Cloud Computing

ECONOMIA DO MAR

  • Técnico em Construção Naval
  • Soldador Naval
  • Processos de construção e reparo navais e offshore e Interpretação de projetos navais e offshore
  • Construção e reparo de estruturas navais e offshore
  • Automação de processos de operações marítimas
  • Corte e Soldagem Subaquática Montagem e Manutenção Subaquática
  • Trainee em ROV Eletroeletrônica, ROVHidráulica, ROV Petróleo e Gás Indústria Pesqueira
Armazém 5 do Porto de Vitória
Vista lateral de um dos armazéns do Porto de Vitória, no Centro Crédito: Vitor Jubini

Além do Armazém 3, os outros quatro galpões já têm uso definido no Centro da Capital. Os Armazéns 1 e 2 estão cotados para operações da Vports. 

Já o Armazém 4 — e o prédio anexo a ele — funcionará a nova sede do Museu Vale (antes instalado em Vila Velha), em uma área total de 3,9 mil metros quadrados, que passará por novas reformas e adequações para receber o espaço, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. O espaço terá cerca de 850 metros quadrados voltados para exposições temporárias. Já no edifício, será montada a exposição permanente com o acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), ocupando dois dos cinco andares do prédio.

O projeto também prevê uma sala para o programa educativo do museu, além de áreas para ateliê e residências artísticas, um auditório e uma biblioteca. O prédio abrigará ainda o Centro de Memória da EFVM, e, na cobertura, haverá um espaço reservado para um restaurante, com vista panorâmica da baía de Vitória e do centro histórico da Capital.

Já o Armázem 5 vai funcionar como um polo cultural multiúso com arena de espetáculos, espaço expositivo e também para ações de formação, ativação em arte, design e gastronomia. No espaço, a primeira atividade cultural em curso é a exposição "Baía de Vitória: outras margens possíveis", iniciativa realizada pelo Studio DAUS com exposições de arte, websérie, publicação digital e detalhes sobre a via marítima que conecta Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica.

