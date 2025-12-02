Veja cursos

Armazém do Senai será inaugurado quinta-feira (4) no Porto de Vitória

Espaço recebeu mais de R$ 34 milhões em investimentospara obras de adequação, mobiliário e montagem de laboratórios e equipamentos de ensino

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:37

O Armazém 3 do Porto de Vitória, onde funcionará uma nova sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no Espírito Santo, será inaugurado na próxima quinta-feira (4). Na data, confirmada por Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports — responsável pela administração do complexo portuário —, o espaço deve abrir as portas para cerca de 200 alunos em cursos ligados à logística, gestão portuária, tecnologia da informação e economia do mar.

Entregue em junho de 2024 após uma série de reformas nos cinco armazéns do porto da Capital, a área de número 3 teve investimentos superiores a R$ 34 milhões para obras de adequação, para mobiliário e montagem dos laboratórios e equipamentos de ensino.

A unidade Senai Porto, primeira do Espírito Santo instalada em área portuária, terá capacidade para atender cerca de 1,8 mil alunos por dia, sendo 600 por turno. Em pleno funcionamento, a estrutura vai ofertar cursos nas áreas abaixo. Alguns deles, inclusive, já estão com matrículas abertas (clique aqui para conferir).

LOGÍSTICA

Técnico em Portos

Operador de Logística Portuária



Técnicas de Lançamento e Movimentação de Cargas – Riggers



Plano de Rigger



Lean na Logística



Operação com empilhadeiras Reach Stacker RS



Operação de Transtainers Rubber Tyred Gantry RTG



Operação de Guindaste Mobille Harbour Crane MHC



Operação de Porteiner - Ship To Shore STG



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Especialista em Inteligência Artificial

Cyber Segurança



Computação em nuvem



Desenvolvedor de BI



Desenvolvedor Python, Full Stack, Javascript, Back End



Design de Jogos para mobile



Programador Front-Edn, Full-Stack e Back-End



Desenvolvedor Web



Gerenciamento de Projetos Ágeis



Web designer UI/UX



Cloud Computing



ECONOMIA DO MAR

Técnico em Construção Naval

Soldador Naval



Processos de construção e reparo navais e offshore e Interpretação de projetos navais e offshore



Construção e reparo de estruturas navais e offshore



Automação de processos de operações marítimas



Corte e Soldagem Subaquática Montagem e Manutenção Subaquática



Trainee em ROV Eletroeletrônica, ROVHidráulica, ROV Petróleo e Gás Indústria Pesqueira



Vista lateral de um dos armazéns do Porto de Vitória, no Centro Crédito: Vitor Jubini

Além do Armazém 3, os outros quatro galpões já têm uso definido no Centro da Capital. Os Armazéns 1 e 2 estão cotados para operações da Vports.



Já o Armazém 4 — e o prédio anexo a ele — funcionará a nova sede do Museu Vale (antes instalado em Vila Velha), em uma área total de 3,9 mil metros quadrados, que passará por novas reformas e adequações para receber o espaço, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. O espaço terá cerca de 850 metros quadrados voltados para exposições temporárias. Já no edifício, será montada a exposição permanente com o acervo histórico da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), ocupando dois dos cinco andares do prédio.

O projeto também prevê uma sala para o programa educativo do museu, além de áreas para ateliê e residências artísticas, um auditório e uma biblioteca. O prédio abrigará ainda o Centro de Memória da EFVM, e, na cobertura, haverá um espaço reservado para um restaurante, com vista panorâmica da baía de Vitória e do centro histórico da Capital.

Já o Armázem 5 vai funcionar como um polo cultural multiúso com arena de espetáculos, espaço expositivo e também para ações de formação, ativação em arte, design e gastronomia. No espaço, a primeira atividade cultural em curso é a exposição "Baía de Vitória: outras margens possíveis", iniciativa realizada pelo Studio DAUS com exposições de arte, websérie, publicação digital e detalhes sobre a via marítima que conecta Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica.

