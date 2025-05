Veja detalhes

Primeiro armazém do Porto de Vitória vai abrir em junho com exposição cultural

Espaço de 1,8 mil metros quadrados vai receber atividades culturais, com mostra de exposições de arte e websérie sobre a Baía de Vitória

O primeiro dos cinco armazéns revitalizados no Porto de Vitória vai abrir as portas em junho. Em uma área de 1,8 mil metros quadrados no Armazém 5, a primeira atividade cultural será a mostra “Baía de Vitória: outras margens possíveis”, iniciativa com exposições de arte, websérie, publicação digital e detalhes sobre a via marítima que conecta Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica. >