Logística eficiente prepara ES para reforma tributária, diz presidente da Vports

Para Gustavo Serrão, integração de portos, ferrovias e rodovias é fundamental para que impactos do novo sistema tributário sejam atenuados e coloca Estado entre os mais preparados para novo sistema tributário

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:06

Gustavo Serrão, CEO da Vports Crédito: Carlos Alberto Silva

Com investimentos estruturantes no mar, nas rodovias e nas ferrovias, o Espírito Santo está entre os Estados mais preparados — e figura como o mais ajustado — para a reforma tributária no Brasil. A avaliação é de Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, administradora do Porto de Vitória desde 2022.



Em conversa com a imprensa na manhã desta terça-feira (2) para detalhar investimentos para 2026 e fazer um panorama dos resultados da companhia em 2025, o gestor explicou a chegada de R$ 100 milhões para operações ferroviárias no Cais de Capuaba, em Vila Velha, e avaliou a organização do Estado para as mudanças no sistema tributário nacional.

Para Gustavo, que destaca a atuação conjunta de empresas e de órgãos públicos como fundamental para a redução dos impactos, como a perda de incentivos fiscais, a manutenção do desenvolvimento econômico capixaba passa por soluções de eficiência logística e pelo aproveitamento dos multimodais do Estado.

“A reforma tributária é um desafio, mas também gera oportunidades. Para trazer riqueza e desenvolvimento para o Estado, é importante trabalharmos para a redução dos custos logísticos e para a atração de cada vez mais cargas — não só do Estado, mas de outras regiões e também de fora do Brasil”, avalia.

Ainda segundo Serrão, a localização geográfica e a estrutura existente no Espírito Santo colocam o Estado em destaque para essa atração de cargas e investimentos.

“Normalmente, outros Estados têm um desafio maior em conectar suas cadeias, mas aqui nós temos oportunidades. É importante que todas as autoridades se mantenham atentas ao assunto da infraestrutura, por ser um tema essencial. Essas agendas de avaliação da reforma tributária vão trazer coesão e ações integradas para gerar ainda mais eficiência para o nosso Estado”, defende o gestor.

Essa coesão gera confiança e atrai parceiros para a nossa cadeia integrada Gustavo Serrão Diretor-presidente da Vports, concessionária do Porto de Vitória

Gustavo Serrão ainda cita que investimentos para duplicação de rodovias, como os em curso na BR 101 — que interliga a Bahia e o Rio de Janeiro, cruzando o Espírito Santo de norte a sul, e também os recursos previstos para a BR 262, a partir do Acordo de Mariana, firmado pelo governo federal em outubro de 2024, são fundamentais para o escoamento da produção capixaba e do que chega via importação.

“É aí que está a multimodalidade. Todas as infraestruturas conectadas são relevantes, não só para a Grande Vitória, mas também para outras regiões capixabas. Tudo isso junto é capaz de construir e de acelerar o andamento de nossos planejamentos estratégicos”, complementa Serrão.

Investimentos no Porto de Vitória são voltados para melhor escoamento da produção capixaba e de produtos importados Crédito: Divulgação/Vports

Já em relação aos investimentos específicos da Vports para 2026, um dos destaques está nas operações ferroviárias no Porto de Vitória no próximo ano. A expectativa é de ampliar a capacidade de transporte de granéis sólidos, como o ferro-gusa, usado como matéria-prima para fabricação de aço.

Um contrato de 17 anos firmado com a empresa Multilift prevê a construção, no primeiro semestre de 2026, de uma ferrovia exclusiva para descarregamento de produtos em trânsito no porto.

Com isso, a operação da carga será feita por meio de uma parceria entre a Vports, a própria Multilift e a VLI, concessionária responsável pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que transporta cargas entre o Espírito Santo e o Brasil Central, como adiantou a coluna Abdo Filho.

Tal parceria, divulga a Vports, permitirá que o ferro-gusa chegue diretamente ao Porto de Vitória, ampliando as opções do mercado e fortalecendo o Estado como um hub multimodal de relevância para o país.

“A preparação para o início das operações ferroviárias somada à possibilidade de receber navios com porte bruto maior, de até 83 mil toneladas, ampliará as possibilidades de trabalhar granéis, como grãos e fertilizantes, sendo o último um dos grandes destaques de movimentação de 2025”, destaca Serrão.

