Logística eficiente prepara ES para reforma tributária, diz presidente da Vports

Com investimentos estruturantes no mar, nas rodovias e nas ferrovias, o Espírito Santo está entre os Estados mais preparados — e figura como o mais ajustado — para a reforma tributária no Brasil. A avaliação é de Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, administradora do Porto de Vitória desde 2022.
Em conversa com a imprensa na manhã desta terça-feira (2) para detalhar investimentos para 2026 e fazer um panorama dos resultados da companhia em 2025, o gestor explicou a chegada de R$ 100 milhões para operações ferroviárias no Cais de Capuaba, em Vila Velha, e avaliou a organização do Estado para as mudanças no sistema tributário nacional.
Para Gustavo, que destaca a atuação conjunta de empresas e de órgãos públicos como fundamental para a redução dos impactos, como a perda de incentivos fiscais, a manutenção do desenvolvimento econômico capixaba passa por soluções de eficiência logística e pelo aproveitamento dos multimodais do Estado.
“A reforma tributária é um desafio, mas também gera oportunidades. Para trazer riqueza e desenvolvimento para o Estado, é importante trabalharmos para a redução dos custos logísticos e para a atração de cada vez mais cargas — não só do Estado, mas de outras regiões e também de fora do Brasil”, avalia.
Ainda segundo Serrão, a localização geográfica e a estrutura existente no Espírito Santo colocam o Estado em destaque para essa atração de cargas e investimentos.
“Normalmente, outros Estados têm um desafio maior em conectar suas cadeias, mas aqui nós temos oportunidades. É importante que todas as autoridades se mantenham atentas ao assunto da infraestrutura, por ser um tema essencial. Essas agendas de avaliação da reforma tributária vão trazer coesão e ações integradas para gerar ainda mais eficiência para o nosso Estado”, defende o gestor.
Gustavo Serrão ainda cita que investimentos para duplicação de rodovias, como os em curso na BR 101 — que interliga a Bahia e o Rio de Janeiro, cruzando o Espírito Santo de norte a sul, e também os recursos previstos para a BR 262, a partir do Acordo de Mariana, firmado pelo governo federal em outubro de 2024, são fundamentais para o escoamento da produção capixaba e do que chega via importação.
“É aí que está a multimodalidade. Todas as infraestruturas conectadas são relevantes, não só para a Grande Vitória, mas também para outras regiões capixabas. Tudo isso junto é capaz de construir e de acelerar o andamento de nossos planejamentos estratégicos”, complementa Serrão.
Já em relação aos investimentos específicos da Vports para 2026, um dos destaques está nas operações ferroviárias no Porto de Vitória no próximo ano. A expectativa é de ampliar a capacidade de transporte de granéis sólidos, como o ferro-gusa, usado como matéria-prima para fabricação de aço.
Um contrato de 17 anos firmado com a empresa Multilift prevê a construção, no primeiro semestre de 2026, de uma ferrovia exclusiva para descarregamento de produtos em trânsito no porto.
Com isso, a operação da carga será feita por meio de uma parceria entre a Vports, a própria Multilift e a VLI, concessionária responsável pela Ferrovia Centro Atlântica (FCA), que transporta cargas entre o Espírito Santo e o Brasil Central, como adiantou a coluna Abdo Filho.
Tal parceria, divulga a Vports, permitirá que o ferro-gusa chegue diretamente ao Porto de Vitória, ampliando as opções do mercado e fortalecendo o Estado como um hub multimodal de relevância para o país.
“A preparação para o início das operações ferroviárias somada à possibilidade de receber navios com porte bruto maior, de até 83 mil toneladas, ampliará as possibilidades de trabalhar granéis, como grãos e fertilizantes, sendo o último um dos grandes destaques de movimentação de 2025”, destaca Serrão.
