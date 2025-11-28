Home
Vitória terá mais de 200 voos da Azul para São Paulo e Minas Gerais no verão

Companhia aérea divulgou planejamento programado para a capital capixaba e os aeroportos de Campinas e Confins a partir de dezembro

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:09

Visita ao Aereporto de Vitória
Azul terá mais voos para Campinas (SP) no verão Crédito: Carlos Alberto Silva

A Azul Linhas Aéreas informou que o Aeroporto de Vitória terá um aumento na quantidade de voos diretos para Campinas (SP) no verão, dentro do planejamento da companhia de ofertar mais viagens no período de alta temporada no Brasil. 

De acordo com a Azul, entre 13 de dezembro de 2025 e 28 de fevereiro de 2026, serão ofertados 204 voos extras, entre partidas e chegadas, nas rotas Viracopos x Vitória e Vitória x Confins, totalizando mais de 27 mil assentos.

Viracopos e Confins são os dois principais hubs da Azul, de onde os clientes podem se conectar a mais de 60 destinos nacionais e internacionais a partir de cada aeroporto.

No período, também serão ofertados 152 voos regulares entre Vitória e Recife, nos dois sentidos. Considerando as operações extras e regulares, durante esse período, vão ser cerca de 1,3 mil voos da Azul, entre chegadas e partidas, no Aeroporto de Vitória.

Em setembro, a Azul já havia informado que planejava ter mais de 100 voos extras no Aeroporto de Vitória. A Gol, por sua vez, estima contar com mais de 300. Já a Latam não divulgou nenhuma programação especial para a temporada de verão no Espírito Santo.

