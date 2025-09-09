A Gazeta - Agora

Aviões voltam a usar pista antiga do Aeroporto de Vitória; entenda

Publicado em 09/09/2025 às 15h07
Todo mês, uns 200 itens são esquecidos no terminal capixaba — de documentos a dentaduras e até produtos de sex shop.

Quem mora nas imediações do Aeroporto de Vitória deve ter percebido, nos últimos dias, uma movimentação maior de aeronaves passando por cima dos bairros ao redor do terminal, especialmente à noite. Segundo a Zurich Airport Brasil, administradora do complexo aeroportuário, o motivo é uma manutenção programada na pista nova, que começou em 1º de setembro e tem sido realizada entre 21h e 6h. Esse serviço é comum e realizado anualmente.

A previsão é que os trabalhos terminem em outubro. Enquanto isso, as aeronaves utilizam a pista antiga durante a madrugada. Com isso, deixam de chegar e partir pelo mar e passam pela rota sobre bairros como Jardim da Penha, Mata da Praia, Morada de Camburi e República, aumentando o ruído sobre essa região.

Conforme informado pela Zurich, o fato de o Aeroporto de Vitória ter duas infraestruturas de pista garante ao terminal se manter aberto e operacional, sem impactos nos voos, durante períodos de manutenção.

