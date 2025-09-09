Aviões voltam a usar pista antiga do Aeroporto de Vitória; entenda

Quem mora nas imediações do Aeroporto de Vitória deve ter percebido, nos últimos dias, uma movimentação maior de aeronaves passando por cima dos bairros ao redor do terminal, especialmente à noite. Segundo a Zurich Airport Brasil, administradora do complexo aeroportuário, o motivo é uma manutenção programada na pista nova, que começou em 1º de setembro e tem sido realizada entre 21h e 6h. Esse serviço é comum e realizado anualmente.

A previsão é que os trabalhos terminem em outubro. Enquanto isso, as aeronaves utilizam a pista antiga durante a madrugada. Com isso, deixam de chegar e partir pelo mar e passam pela rota sobre bairros como Jardim da Penha, Mata da Praia, Morada de Camburi e República, aumentando o ruído sobre essa região.

Conforme informado pela Zurich, o fato de o Aeroporto de Vitória ter duas infraestruturas de pista garante ao terminal se manter aberto e operacional, sem impactos nos voos, durante períodos de manutenção.