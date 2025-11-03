Que situação!

Marimbondos atrasam embarque em avião no Aeroporto de Vitória

Mais um fato inusitado foi registrado no terminal capixaba, que já teve voo afetado por caranguejos e até atropelamento de capivaras

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:48

Voo no Aeroporto de Vitória atrasou devido à presença de marimbondos na parte externa de avião Crédito: Caroline Freitas

Marimbondos atrasaram o embarque de um voo que saiu de Vitória com destino ao Rio de Janeiro (RJ), na tarde de domingo (2). O fato curioso se soma a outras cenas inusitadas do local, como a da aeronave que precisou arremeter após ser detectada a presença de caranguejo na pista e a do atropelamento de três capivaras durante um pouso.

De acordo com a Zurich Airport Brasil, administradora do terminal, os marimbondos foram encontrados na fuselagem (parte externa) de uma aeronave da Gol, que estava no pátio. Foi necessário acionar os bombeiros do aeródromo para a remoção. O procedimento de retirada dos insetos durou cerca de 15 minutos e foi acompanhado pela equipe de fauna da concessionária.

Segundo a empresa, a decolagem, inicialmente prevista para as 11h45, ocorreu às 12h11. De acordo com a Gol, o voo tinha como destino o Aeroporto do Galeão e, após serem verificados todos os procedimentos de segurança, a aeronave seguiu para o Rio de Janeiro às 12h11 e aterrizou às 13h02 sem intercorrências.

A companhia reforçou que a presença de insetos na área operacional do aeroporto é um fato totalmente alheio ao controle da companhia e todas as ações necessárias foram tomadas.

Outras situações inusitadas em Vitória

Em março de 2023, um avião da Gol precisou arremeter devido à presença de caranguejos na pista do terminal capixaba.

“Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista (risos), acredite se quiser”, relatou o piloto na época.

Em junho de 2024, a pista nova (em direção à orla de Camburi foi momentaneamente fechada para pousos e decolagens após um avião da Azul atropelar e matar três capivaras durante o pouso.

Por estar localizado em uma área com presença constante de mamíferos e outras espécies, o Aeroporto de Vitória conta com equipe especializada no resgate de animais.

