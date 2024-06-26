Avião atropela e mata três capivaras ao pousar no Aeroporto de Vitória

A pista nova do Aeroporto de Vitória (em direção à orla de Camburi) foi momentaneamente fechada para pousos e decolagens na noite da última segunda-feira (24) devido a um fato incomum: um avião da Azul atropelou e matou três capivaras durante o pouso na Capital capixaba.

Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal aeroportuário, logo após a colisão as carcaças dos três animais foram recolhidas pela equipe do aeroporto. O tráfego foi direcionado para a pista 06/24 (Goiabeiras/Shopping Mestre Álvaro), enquanto ocorria a limpeza do local. Na mesma noite as operações retornaram para a pista 02/20.

Ainda segundo a Zurich, a equipe de manejo de fauna do aeroporto, que realiza monitoramento e afugentamento constante de espécies que possam causar incidentes, acompanhou a ocorrência.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Azul informou inicialmente que não havia registrado o acidente no Aeroporto de Vitória. Mas, após a Zurich, que administra o local, confirmar a ocorrência, a companhia aérea voltou a ser demandada e confirmou o fato, apesar de divergir sobre a quantidade de animais mortos.

Em nota, a Azul informou que a aeronave que fazia o voo AD2910 (Belo Horizonte-Vitória) colidiu em duas capivaras que invadiram a pista durante o pouso. A aeronave não sofreu danos e o desembarque dos clientes aconteceu normalmente, segundo a companhia.

Caranguejo e arremetida

Em março do ano passado, um voo da Gol precisou arremeter depois que o piloto do voo que havia pousado um pouco antes relatou ter avistado caranguejos na pista . Por este motivo, o comandante da aeronave abortou o pouso em Vitória até que recebesse autorização para descer em segurança.

O áudio da comunicação feita entre o comandante do voo com os passageiros foi gravado e o vídeo viralizou nacionalmente.

Outros incidentes

Colisões entre aviões e capivaras no Aeroporto de Vitória não são novidades. O caso mais recente ocorreu em 13 de setembro de 2019 , por volta das 21h, quando na aceleração para decolar, um avião da Gol que seguiria para Congonhas (SP) acertou o animal.

Mesmo com o impacto, a aeronave decolou normalmente, mas por segurança, alternou o pouso em São Paulo para Guarulhos, por ter uma pista maior que Congonhas.

A operação no Aeroporto de Vitória foi interrompida algumas vezes por conta de animais como capivaras e até caranguejo na pista Crédito: CanvaPro/ Montagem: Caroline Freitas

Meses antes, em 4 de fevereiro deste, a colunista Beatriz Seixas noticiou que uma aeronave precisou arremeter e outras duas ficaram em espera até serem autorizadas a pousar por causa de algumas capivaras que entraram na pista.

Já no dia seguinte, 5 de fevereiro, um avião atropelou e matou uma capivara no processo de decolagem.