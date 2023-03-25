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Bichos na rota

De caranguejo a capivara: os animais que já deram trabalho no Aeroporto de Vitória

Apesar de a história da espécie de caranguejo viralizar em todo o país, após atrasar pouso de aeronave, não foi o primeiro animal a dar trabalho nas imediações; confira

Publicado em 25 de Março de 2023 às 08:08

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 mar 2023 às 08:08
Animais já deram trabalho no aeroporto de Vitória
Animais já deram trabalho no aeroporto de Vitória Crédito: CanvaPro/ Montagem: Caroline Freitas
 O caso do Guaiamum que invadiu a pista do Aeroporto de Vitória e atrasou o pouso de um voo na noite de segunda-feira (20) ganhou o país depois que o vídeo que mostra o aviso do comandante aos passageiros viralizou na internet.
A presença do crustáceo havia sido reportada à torre de comando por outro piloto, de uma aeronave que desceu momentos antes e avistou o animal. Depois, enquanto se preparava para pousar, o comandante da aeronave da GOL, voo G32094, avisou os passageiros, entre risos, que havia sido comunicado do fato e que o pouso seria atrasado em alguns minutos.

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Embora, ao que tudo indica, seja a primeira vez que uma espécie de caranguejo cause problemas a quem se dirige ao aeroporto, não foi o primeiro animal a dar trabalho nas imediações.
Em setembro de 2019, um avião colidiu com uma capivara quando fazia a corrida para decolar do Aeroporto de Vitória. O voo, que também era da companhia Gol, tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, a aeronave teria atingido o animal em cheio e o desmembrado em várias partes, que ficaram espalhadas pela pista. A equipe de limpeza precisou ser acionada.
O episódio ocorreu durante a noite, por volta das 21 horas. Somente após vistoria de técnicos do aeroporto foi identificado que se tratava de uma capivara. O avião seguiu a operação de decolagem normalmente, mesmo após sentir o impacto.
Colisões no ar também acontecem. Em outubro de 2022, uma aeronave decolou do Aeroporto de Vitória com destino ao Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, no Distrito Federal, mas, durante a decolagem, acabou colidindo com vários pássaros, ocasionando vibração no motor#01. A aeronave, que levava seis tripulantes e 132 passageiros a bordo, precisou pousar novamente.
As informações constam em relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que mostra ainda que episódios envolvendo aves não são incomuns e se repetem ao longo dos anos. Em 2018, por exemplo, durante a aproximação do aeroporto da Capital, uma aeronave colidiu contra uma ave, causando pequenos dados. O voo, entretanto, não foi impactado.

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