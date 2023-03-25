De caranguejo a capivara: os animais que já deram trabalho no Aeroporto de Vitória

Animais já deram trabalho no aeroporto de Vitória Crédito: CanvaPro/ Montagem: Caroline Freitas

A presença do crustáceo havia sido reportada à torre de comando por outro piloto, de uma aeronave que desceu momentos antes e avistou o animal. Depois, enquanto se preparava para pousar, o comandante da aeronave da GOL, voo G32094, avisou os passageiros, entre risos, que havia sido comunicado do fato e que o pouso seria atrasado em alguns minutos.

Embora, ao que tudo indica, seja a primeira vez que uma espécie de caranguejo cause problemas a quem se dirige ao aeroporto , não foi o primeiro animal a dar trabalho nas imediações.

Em setembro de 2019, um avião colidiu com uma capivara quando fazia a corrida para decolar do Aeroporto de Vitória. O voo, que também era da companhia Gol, tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a aeronave teria atingido o animal em cheio e o desmembrado em várias partes, que ficaram espalhadas pela pista. A equipe de limpeza precisou ser acionada.

O episódio ocorreu durante a noite, por volta das 21 horas. Somente após vistoria de técnicos do aeroporto foi identificado que se tratava de uma capivara. O avião seguiu a operação de decolagem normalmente, mesmo após sentir o impacto.

Colisões no ar também acontecem. Em outubro de 2022, uma aeronave decolou do Aeroporto de Vitória com destino ao Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, no Distrito Federal, mas, durante a decolagem, acabou colidindo com vários pássaros, ocasionando vibração no motor#01. A aeronave, que levava seis tripulantes e 132 passageiros a bordo, precisou pousar novamente.