Avião colide com capivara ao decolar no Aeroporto de Vitória

Avião da Gol no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ

Aeroporto de Vitória, por volta de 21h, quando fazia a corrida para decolar. O voo da companhia Gol tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um avião colidiu com um animal na noite desta quinta-feira (12) no, por volta de 21h,quando fazia a corrida para decolar. O voo da companhiatinha como destino o Aeroporto de, em

Após vistoria de técnicos do aeroporto, foi identificado que se tratava de uma capivara que foi morta. Já o avião, segundo apurou o Gazeta Online, seguiu a operação de decolagem normalmente mesmo após sentir o impacto.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a aeronave teria atingido o animal em cheio e o desmembrado em várias partes que ficaram espalhadas pela pista. A equipe de limpeza precisou ser acionada.

Com isso, a operação de voos precisou ser transferida para a pista antiga. Uma inspeção minuciosa na área foi realizada na manhã desta sexta, segundo fontes.

Trem de pouso

Procurada, a Gol informou que o voo G3 1391 (Vitória-Congonhas) colidiu o trem de pouso com um animal presente na pista no momento da decolagem.

Segundo a empresa, o comandante "seguiu todos os procedimentos de segurança previstos e, por medida cautelar, alternou o pouso para o Aeroporto de Guarulhos".

A Gol reforçou que todos os clientes receberam a assistência necessária, como transporte para o Aeroporto de Congonhas.

Outras ocorrências

colunista Beatriz Seixas noticiou que uma aeronave precisou arremeter e outras duas ficaram em espera até serem autorizadas a pousar por causa de algumas capivaras que resolveram dar uma volta na pista. Ocorrências de capivaras no Aeroporto de Vitória não são raras. Em 4 de fevereiro deste ano, aque uma aeronave precisou arremeter e outras duas ficaram em espera até serem autorizadas a pousar por causa de algumas capivaras que resolveram dar uma volta na pista.

Já no dia seguinte, 5 de fevereiro, um avião atropelou e matou uma capivara no processo de decolagem.

Em 2014, o jornal A Gazeta também publicou que um avião atropelou e matou uma capivara, também por um avião da Gol, no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Na época a Infraero informou que a aeronave tinha acabado de pousar quando o animal atravessou a pista e foi atropelada. Ninguém ficou ferido e não houve danos ao avião.

Infraero: causas da ocorrência estão sendo verificadas

Infraero qual a razão para a recorrência desse tipo de acidente e de onde viriam esses animais. A estatal informou que a segurança dos aeroportos é priorizada em todas as atividades que executa. Por isso, no caso do Aeroporto de Vitória, mantém equipe 24 horas dedicada para ações de prevenção e manejo, a fim de minimizar a incidência de fauna no terminal. A reportagem questionou aqual a razão para a recorrência desse tipo de acidente e de onde viriam esses animais. A estatal informou que a segurança dos aeroportos é priorizada em todas as atividades que executa. Por isso, no caso do Aeroporto de Vitória, mantém equipe 24 horas dedicada para ações de prevenção e manejo, a fim de minimizar a incidência de fauna no terminal.

A Infraero ressaltou que as possíveis causas da ocorrência desta quinta estão sendo verificadas para avaliar se, e quais, medidas complementares devem ser adotadas.