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Avião colide com capivara ao decolar no Aeroporto de Vitória

Aeronave da Gol fazia corrida na pista para decolar rumo a Congonhas quando sentiu a colisão. Piloto precisou mudar a rota
Beatriz Seixas

Beatriz Seixas

Publicado em 

13 set 2019 às 10:59

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 10:59

Avião da Gol no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ
Um avião colidiu com um animal na noite desta quinta-feira (12) no Aeroporto de Vitória, por volta de 21h, quando fazia a corrida para decolar. O voo da companhia Gol tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Após vistoria de técnicos do aeroporto, foi identificado que se tratava de uma capivara que foi morta. Já o avião, segundo apurou o Gazeta Online, seguiu a operação de decolagem normalmente mesmo após sentir o impacto.
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De acordo com informações obtidas pela reportagem, a aeronave teria atingido o animal em cheio e o desmembrado em várias partes que ficaram espalhadas pela pista. A equipe de limpeza precisou ser acionada.
Com isso, a operação de voos precisou ser transferida para a pista antiga. Uma inspeção minuciosa na área foi realizada na manhã desta sexta, segundo fontes. 
Trem de pouso
Procurada, a Gol informou que o voo G3 1391 (Vitória-Congonhas) colidiu o trem de pouso com um animal presente na pista no momento da decolagem.
Segundo a empresa, o comandante "seguiu todos os procedimentos de segurança previstos e, por medida cautelar, alternou o pouso para o Aeroporto de Guarulhos".
> Beatriz Seixas: Pousos ainda são restritos no Aeroporto de Vitória
A Gol reforçou que todos os clientes receberam a assistência necessária, como transporte para o Aeroporto de Congonhas.
Outras ocorrências
Ocorrências de capivaras no Aeroporto de Vitória não são raras. Em 4 de fevereiro deste ano, a colunista Beatriz Seixas noticiou que uma aeronave precisou arremeter e outras duas ficaram em espera até serem autorizadas a pousar por causa de algumas capivaras que resolveram dar uma volta na pista.
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Já no dia seguinte, 5 de fevereiro, um avião atropelou e matou uma capivara no processo de decolagem. 
Em 2014, o jornal A Gazeta também publicou que um avião atropelou e matou uma capivara, também por um avião da Gol, no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. Na época a Infraero informou que a aeronave tinha acabado de pousar quando o animal atravessou a pista e foi atropelada. Ninguém ficou ferido e não houve danos ao avião.
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Infraero: causas da ocorrência estão sendo verificadas
A reportagem questionou a Infraero qual a razão para a recorrência desse tipo de acidente e de onde viriam esses animais. A estatal informou que a segurança dos aeroportos é priorizada em todas as atividades que executa. Por isso, no caso do Aeroporto de Vitória, mantém equipe 24 horas dedicada para ações de prevenção e manejo, a fim de minimizar a incidência de fauna no terminal.
A Infraero ressaltou que as possíveis causas da ocorrência desta quinta estão sendo verificadas para avaliar se, e quais, medidas complementares devem ser adotadas. 
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Por fim, a empresa destacou que faz monitoramento constante de espécies animais predominantes e ações de resgate de fauna no Aeroporto de Vitória através de uma empresa especializada contratada pela Infraero. "O objetivo é diminuir a presença de animais no sítio aeroportuário, utilizando métodos de captura e posterior soltura em área autorizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)", informou.

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