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Caranguejos em esteira de bagagem de aeroporto? Teve, mas não em Vitória

Vídeo que circulou nas redes sociais mostrava os crustáceos juntos das malas, o que gerou correria em meio aos passageiros; gravação foi atribuída ao episódio ocorrido em na Capital do ES

Publicado em 23 de Março de 2023 às 18:19

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 mar 2023 às 18:19
O aeroporto de Vitória tornou-se notícia em diversos sites e nas redes sociais desde que um Guaiamum - uma espécie de caranguejo - na pista obrigou uma aeronave a arremeter. O caso aconteceu nessa segunda-feira (20).
Dentre as informações, começou a circular um vídeo onde caranguejos tomam conta de uma esteira de bagagens em um aeroporto que, segundo o post, seria o de Vitória. O vídeo é real, mas a verdadeira história e local são diferentes.
Segundo o jornal Metro, o incidente ocorreu em 2017 no Aeroporto Internacional de Nassau, que fica nas Bahamas, e foi provocado por uma uma caixa de gelo que quebrou no compartimento de bagagem, com isso, os animais foram liberados e tomaram conta da esteira.
Guaiamum encontrado na pista de pouso do Aeroporto de Vitória
Um Guaiamum na pista de pouso do Aeroporto de Vitória obrigou que a operação fosse suspensa por cerca de 10 minutos Crédito: Leitor | A Gazeta
A situação incomum acabou provocando alvoroço entre os passageiros, mas após alguns minutos de "caçada", todos os animais foram recapturados e acondicionados novamente.
Diferentemente de Bahamas, no aeroporto de Vitória apenas um caranguejo foi responsável por obrigar o avião a ficar mais de dez minutos no ar até o animal ser capturado e a pista liberada.
E, apesar do aeroporto estar situado em uma área onde a presença de crustáceos ser comum, ainda não houve registro do animal na esteira de bagagens ou em grande número como o de Bahamas.

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