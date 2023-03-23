Caranguejos em esteira de bagagem de aeroporto? Teve, mas não em Vitória

Dentre as informações, começou a circular um vídeo onde caranguejos tomam conta de uma esteira de bagagens em um aeroporto que, segundo o post, seria o de Vitória. O vídeo é real, mas a verdadeira história e local são diferentes.

Segundo o jornal Metro, o incidente ocorreu em 2017 no Aeroporto Internacional de Nassau, que fica nas Bahamas, e foi provocado por uma uma caixa de gelo que quebrou no compartimento de bagagem, com isso, os animais foram liberados e tomaram conta da esteira.

Um Guaiamum na pista de pouso do Aeroporto de Vitória obrigou que a operação fosse suspensa por cerca de 10 minutos Crédito: Leitor | A Gazeta

A situação incomum acabou provocando alvoroço entre os passageiros, mas após alguns minutos de "caçada", todos os animais foram recapturados e acondicionados novamente.

Diferentemente de Bahamas, no aeroporto de Vitória apenas um caranguejo foi responsável por obrigar o avião a ficar mais de dez minutos no ar até o animal ser capturado e a pista liberada.