Por que caranguejo na pista do Aeroporto de Vitória oferece risco a aviões?

A GOL informa que o voo 2094, entre o aeroporto de Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, e a cidade de Vitória (VIX), realizado na noite de segunda-feira (20/03), efetuou uma arremetida durante o seu processo de aterrissagem na capital capixaba devido à presença de animais na pista. Todo o procedimento seguiu os protocolos de Segurança, valor número 1 da Companhia.

Depois de liberada a pista, a aeronave retomou sua posição e pousou em Segurança às 23h06, hora local, sem nenhum atraso em relação à previsão inicial do horário de pouso.

A Companhia reforça que uma arremetida é o ato de descontinuar um procedimento de aproximação. Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de Segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como neste caso.

A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis de pista, nesta situação, sem a presença de animais na área de pouso.

