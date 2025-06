Inscrições até sexta (13)

A um dia do fim do prazo, ES tem 96 mil inscritos no Enem 2025

Este ano, a avaliação volta a certificar a conclusão do ensino médio para quem atingir 450 pontos na prova e 500 na redação; entenda

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de junho de 2025 às 18:06

Este ano, a aplicação do Enem acontece nos dias 9 e 16 de novembro Crédito: Julio Ricco/ Shutterstock

A um dia do fim do prazo de inscrição, o Espírito Santo tem 96.267 inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quinta-feira (12). O exame é a única forma de ingresso em universidades publicas (estaduais e federais) no Brasil, além de ser uma porta de entrada para instituições privadas e até internacionais. >

Para se inscrever, é preciso acessar a Página do Participante e fazer login na conta Gov.br. É importante destacar que o procedimento é obrigatório, mesmo para os candidatos que possuem isenção de taxa. Os interessados em fazer a prova tem até esta sexta-feira (13) para realizar a inscrição.>

Os candidatos sem isenção também devem se atentar ao prazo de pagamento da taxa de inscrição, que vai até a próxima quarta-feira (18). Além disso, aqueles que precisam solicitar atendimento especializado e tratamento do nome social podem fazer o requerimento até sexta-feira (13). >

Isenção

Dos 96.267 estudantes inscritos no Estado, mais da metade não vai precisar pagar a taxa de inscrição para realizar a prova, sendo 49.105 alunos isentos e 47.203 pagantes. Nesta edição, os estudantes da rede pública terão uma espécie de pré-inscrição feita pelo sistema. Nesses casos, os interessados precisam acessar o site para confirmar a inscrição e escolher a língua estrangeira para ser avaliada, podendo ser inglês ou espanhol. >

Certificação

Destacada como uma das novidades da edição, este ano o Enem volta a valer como certificado de conclusão do ensino médio ou proeficiência parcial para alunos maiores de 18 anos. O candidato que quiser o documento precisa indicar o desejo na hora de realizar a inscrição. Para ganhar a certificação, o participante precisa atingir no mínimo 450 pontos na prova e 500 pontos na redação. >

Cronograma do Enem 2025

Inscrição: De 26 de maio a 13 de junho

De 26 de maio a 13 de junho Pagamento da taxa de inscrição: 26 de maio a 18 de junho (R$ 85,00)

26 de maio a 18 de junho (R$ 85,00) Tratamento pelo nome social e atendimento especializado: 26 de maio a 13 de junho (solicitação); 20 de junho (resultado); 23 de junho a 27 de junho (recurso); 4 de julho (resultado do recurso)

26 de maio a 13 de junho (solicitação); 20 de junho (resultado); 23 de junho a 27 de junho (recurso); 4 de julho (resultado do recurso) Aplicação: 9 e 16 de novembro

9 e 16 de novembro Reaplicação: 16 e 17 de dezembro

16 e 17 de dezembro Divulgação do resultado: 16 de janeiro de 2026







O Exame Nacional do Ensino Médio avalia os conhecimentos da segunda etapa do ensino básico. A prova é aplicada em dois dias e é composta por 180 questões que medem as habilidades dos estudantes em Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências Exatas e Redação. >

