Gigante da aviação mundial serve “moqueca capixaba” a bordo

Autêntica moqueca capixaba na panela de barro, bem diferente da versão servida pela Emirates Crédito: Ricardo Medeiros

Boa em casa, maravilhosa à beira-mar, deliciosa nas alturas. A moqueca capixaba , prato mais famoso da culinária do Espírito Santo, está fazendo parte do cardápio de bordo da classe executiva da Emirates, no trecho entre São Paulo-Dubai e Rio de Janeiro-Dubai.

A gigante dos ares, entretanto, oferece uma versão meio estranha da iguaria. A “moqueca capixaba” da empresa de Dubai, nos Emirados Árabes, tem em sua composição “ragu de peixe brasileiro servido com arroz basmati (de grãos longos, de origem indiana) cozido no vapor, cebola salteada, farofa e camarão revestido com tapioca”. Isso é moqueca capixaba?

O cardápio de bordo da Emirates oferece a moqueca capixaba como uma das três opções de prato principal Crédito: Divulgação

Eleita por um site especializado a terceira melhor companhia aérea do mundo no ano passado, a Emirates também oferece picanha e massas como prato principal aos seus passageiros da business class, na rota que liga as duas cidades brasileiras ao Oriente Médio.

"Valeu a intenção e a divulgação da moqueca capixaba. Antes do próximo voo, recomendo que eles façam uma visita ao ES para que conheçam realmente o que é uma moqueca capixaba" Nhozinho Matos - Moquequeiro em Meaípe

A versão da “moqueca capixaba” foi oferecida nesta quarta-feira (22) no voo EK 362, que partiu do Aeroporto de Guarulhos para Dubai, e no EK 248, do Aeroporto Tom Jobim (RJ) para a cidade dos Emirados Árabes.

"Estranhei muito esses ingredientes e os temperos com os quais eles preparam a moqueca. Ainda bem que o voo para Dubai não partiu do Espírito Santo", brinca Nhozinho Matos, tradicional moquequeiro de Meaípe, em Guarapari.

CHEF CAPIXABA SUGERE MODIFICAÇÕES NA RECEITA AÉREA

Para o chef Juarez Campos, o lado bom do cardápio da Emirates é a empresa aérea ter citado a moqueca capixaba, mas ele vê problemas no preparo do prato.

“O lado ruim é não ter feito a moqueca correta, que realmente pode até ser servida sobre a forma de ragu, que seriam cubos de peixe no molho da moqueca verdadeira, que seria perfeita para catering aéreo. Todo ensopado é ótimo para isto”, observa.

Juarez sugere outras intervenções no menu aéreo. “O arroz poderia até ser o basmati, que é um arroz branco indiano, mas um pouco aromático, mais a gosto deles. Poderia acrescentar o pirão, que também é bom para catering aéreo. Aliás, todo purezinho é”, recomenda o chef.

Por fim, Juarez Campos propõe mais uma mudança no cardápio. “Se fazem questão do camarão, que façam a moqueca de peixe com camarão. O camarão empanado em tapioca poderia ser servido numa salada como entrada em outro menu.”