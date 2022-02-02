Moqueca, futebol e leitura: conheça o novo bispo mineiro de Colatina

Dom Lauro é o quarto bispo da Diocese de Colatina Crédito: Diocese de Colatina/Divulgação

Colatina está em festa nesta quarta-feira (2), dia da posse de dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa na diocese da cidade. Mineiro de Ouro Preto, 62 anos, ele foi ordenado bispo no dia 25 de janeiro, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa (MG), última paróquia onde atuou como pároco.

Apesar das suas raízes mineiras, dom Lauro já está habituado a algumas tradições capixabas. Uma delas, talvez a mais famosa, é a moqueca capixaba , carro-chefe da culinária do Espírito Santo.

“Já comi e gosto demais. Quem me apresentou a moqueca foi o capixaba dom Geraldo Lyrio Rocha, quando era arcebispo de Mariana”, lembra o prelado, que no dia a dia prefere verduras, frutas e peixes, embora não dispense outras iguarias.

Conhece também várias praias do Espírito Santo, incluindo Guarapari , Nova Almeida e Itaúnas.

Leitor voraz, o novo líder católico colatinense, entretanto, não dispensa uma boa caminhada para manter a forma e torce para o América Mineiro, terceiro time mais popular do Estado atrás de Cruzeiro e Atlético.

Voltando à literatura, o bispo de Colatina gosta de estudar assuntos ligados à Teologia, Filosofia e História e tem especial predileção pelos poetas Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado, seus conterrâneos mineiros. Mas também não abre mão de Machado de Assis, Padre Antônio Vieira e Cyro dos Anjos.

Dom Lauro na cerimônia em que foi ordenado bispo em Viçosa, Minas Gerais Crédito: Ailton Adriano

Dom Lauro tem uma relação especial com os santos católicos. A lista de devoção é grande, e inclui luminares da Igreja Católica da Idade Média, como Santo Tomás de Aquino, a papas canonizados recentemente, como João Paulo II.

Além dos já citados, admira: São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, São João XXIII, São Paulo VI, Santo Oscar Romero, Santo Agostinho, São Boaventura e São João da Cruz.

“Sinto com os santos uma grande amizade e familiaridade. Quem realmente entende de Deus são os santos porque eles vivem a experiência de Deus. Eles nos inspiram. Contemplo na vida dos santos a grafia de Deus. Deus escreve a história por meio deles e todos nós somos chamados à santidade”, destaca o prelado.

Ele é licenciado em História (UFMG), é bacharel em Filosofia (UFMG), bacharel em Teologia (Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus no Brasil em Belo Horizonte ) e mestre em Teologia Dogmática (Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma).