Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Moqueca, futebol e leitura: conheça o novo bispo mineiro de Colatina

Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa toma posse nesta quarta-feira (2) na diocese do Noroeste do Estado

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

02 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Lauro é o quarto bispo da Diocese de Colatina
Dom Lauro é o quarto bispo da Diocese de Colatina Crédito: Diocese de Colatina/Divulgação
Colatina está em festa nesta quarta-feira (2), dia da posse de dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa na diocese da cidade. Mineiro de Ouro Preto, 62 anos, ele foi ordenado bispo no dia 25 de janeiro, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa (MG), última paróquia onde atuou como pároco.
Apesar das suas raízes mineiras, dom Lauro já está habituado a algumas tradições capixabas. Uma delas, talvez a mais famosa, é a moqueca capixaba, carro-chefe da culinária do Espírito Santo.
“Já comi e gosto demais. Quem me apresentou a moqueca foi o capixaba dom Geraldo Lyrio Rocha, quando era arcebispo de Mariana”, lembra o prelado, que no dia a dia prefere verduras, frutas e peixes, embora não dispense outras iguarias.
Conhece também várias praias do Espírito Santo, incluindo Guarapari, Nova Almeida e Itaúnas.
Leitor voraz, o novo líder católico colatinense, entretanto, não dispensa uma boa caminhada para manter a forma e torce para o América Mineiro, terceiro time mais popular do Estado atrás de Cruzeiro e Atlético.

Veja Também

Igreja de Vila Velha inaugura monumento às vítimas da Covid

Igreja sorteia boi para terminar obra de santuário no ES

Voltando à literatura, o bispo de Colatina gosta de estudar assuntos ligados à Teologia, Filosofia e História e tem especial predileção pelos poetas Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado, seus conterrâneos mineiros. Mas também não abre mão de Machado de Assis, Padre Antônio Vieira e Cyro dos Anjos.
Dom Lauro na cerimônia em que foi ordenado bispo em Viçosa, Minas Gerais
Dom Lauro na cerimônia em que foi ordenado bispo em Viçosa, Minas Gerais Crédito: Ailton Adriano
Dom Lauro tem uma relação especial com os santos católicos. A lista de devoção é grande, e inclui luminares da Igreja Católica da Idade Média, como Santo Tomás de Aquino, a papas canonizados recentemente, como João Paulo II.

Veja Também

Cão entra na igreja e acompanha oração do padre em Cachoeiro

Bispo capixaba sorteia carro relíquia de 47 anos para ajudar igreja

Além dos já citados, admira: São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, São João XXIII, São Paulo VI, Santo Oscar Romero, Santo Agostinho, São Boaventura e São João da Cruz.
“Sinto com os santos uma grande amizade e familiaridade. Quem realmente entende de Deus são os santos porque eles vivem a experiência de Deus. Eles nos inspiram. Contemplo na vida dos santos a grafia de Deus. Deus escreve a história por meio deles e todos nós somos chamados à santidade”, destaca o prelado.

Veja Também

Depois de 9 anos, missa em latim sai de igreja e vai para capela no ES

Transgênero pré-candidata a prefeita no ES lutou para ser reconhecida na Igreja

Ele é licenciado em História (UFMG), é bacharel em Filosofia (UFMG), bacharel em Teologia (Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus no Brasil em Belo Horizonte) e mestre em Teologia Dogmática (Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma).
Dom Lauro tomará posse como quarto bispo da Diocese de Colatina nesta quarta-feira, às 10h, na Catedral. Devido ao acirramento da pandemia, a missa será restrita a pessoas credenciadas, mas poderá ser acompanhada, ao vivo, pelas redes sociais da diocese. Seu lema episcopal é Charitas Christi Urget (“O amor de Cristo nos impele.” (2 Cor 5,14).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Padre de Cachoeiro é nomeado como bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória

Bispo no ES vai celebrar o Natal em acampamento do MST

Arcebispo e moradores de rua participam de ceia de Natal em praça de Vitória

“Maioria das mortes foram por negligência e descaso dos governantes”, diz arcebispo

Almoço de Lula com bispo da Assembleia de Deus irrita evangélicos

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Minas Gerais Moqueca Capixaba Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados