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Leonel Ximenes

Igreja sorteia boi para terminar obra de santuário no ES

Foram colocadas à venda 5 mil rifas no valor de R$ 5, cada uma

Públicado em 

17 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O sorteio será no dia 19 de dezembro, após a missa das 19h
O sorteio será realizado no dia 19 de dezembro, após a missa das 19h Crédito: Divulgação
Um fiel doou um boi para ser sorteado entre os fiéis da Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. Tudo o que for arrecadado com a rifa será destinado às obras de acabamento e decoração do Santuário Bom Pastor, um dos maiores do Estado.
Foram colocados à venda 5 mil bilhetes no valor de R$ 5, cada um. Se todas as rifas forem vendidas, a paróquia vai arrecadar R$ 25 mil. O sorteio será realizado no dia 19 de dezembro, depois da missa das 19h.
Além do boi, que é a grande atração da “ação entre amigos”, como a Paróquia Bom Pastor prefere chamar a rifa, serão sorteados uma bicicleta (2º prêmio) e uma fritadeira elétrica (3º).

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Segundo o padre Kremerson Giestas Dias, pároco da Bom Pastor, o boi que vai a sorteio é um garrote de raças misturadas e pesa aproximadamente 12 arrobas (180 kg).

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E quem foi o fiel bondoso que doou o animal e os outros itens para a rifa? “Ganhamos as prendas, são fiéis do Santuário, mas geralmente eles nos pedem para não serem identificados”, explica o pároco.
Apesar de ainda não estar totalmente concluído, o Santuário Bom Pastor já vem abrigando missas em suas dependências. “Acredito ser a fase mais difícil. Tudo está muito caro e por natureza já são caras”, diz o padre, em relação à fase de acabamento e decoração do templo católico.

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Os bilhetes da rifa podem ser adquiridos na secretaria da paróquia, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e após as missas na igreja.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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