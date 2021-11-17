Igreja sorteia boi para terminar obra de santuário no ES

O sorteio será realizado no dia 19 de dezembro, após a missa das 19h Crédito: Divulgação

Um fiel doou um boi para ser sorteado entre os fiéis da Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica. Tudo o que for arrecadado com a rifa será destinado às obras de acabamento e decoração do Santuário Bom Pastor, um dos maiores do Estado.

Foram colocados à venda 5 mil bilhetes no valor de R$ 5, cada um. Se todas as rifas forem vendidas, a paróquia vai arrecadar R$ 25 mil. O sorteio será realizado no dia 19 de dezembro, depois da missa das 19h.

Além do boi, que é a grande atração da “ação entre amigos”, como a Paróquia Bom Pastor prefere chamar a rifa, serão sorteados uma bicicleta (2º prêmio) e uma fritadeira elétrica (3º).

Segundo o padre Kremerson Giestas Dias, pároco da Bom Pastor, o boi que vai a sorteio é um garrote de raças misturadas e pesa aproximadamente 12 arrobas (180 kg).

E quem foi o fiel bondoso que doou o animal e os outros itens para a rifa? “Ganhamos as prendas, são fiéis do Santuário, mas geralmente eles nos pedem para não serem identificados”, explica o pároco.

Apesar de ainda não estar totalmente concluído, o Santuário Bom Pastor já vem abrigando missas em suas dependências. “Acredito ser a fase mais difícil. Tudo está muito caro e por natureza já são caras”, diz o padre, em relação à fase de acabamento e decoração do templo católico.