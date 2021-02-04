Comunidade faz rifa de bezerro para consertar estrada em Mimoso do Sul

Bezerro foi doado para sorteio Crédito: Divulgação

Uma comunidade do interior de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, está rifando um bezerro para cobrir os custos do calçamento de uma estrada. Segundo uma moradora, o dinheiro deve custear parte da obra na via de difícil acesso do lugarejo chamado Sítio Paraíso, que pertence ao distrito de São José das Torres.

O bezerro foi doado por um morador da comunidade e, com o dinheiro arrecadado na rifa, o grupo pretende fazer a compra do material de construção. A intenção da população local também é reconstruir uma ponte que foi levada na última chuva. O sorteio do animal, que acontecerá em abril, vem ganhando repercussão na região. Quem ganhar e não quiser levar o bicho para casa, receberá R$ 1,3 mil.

Desde setembro comunidade se reune para consertar trechos Crédito: Divulgação

Cansados de esperar obras do poder público, eles se uniram, começaram a fazer rifas e pedir doações para calçar os trechos mais complicados. Desde o mês de setembro de 2020 mais de 100 metros de estradas receberam obras.

A moradora Betânia Gaiz Pelegrino Almendo conta que a comunidade possui mais de 22 famílias e as reivindicações por melhorias são antigas. “Já tem mais de oito anos que agente vem sofrendo com nossas estradas, porque quando chove ninguém consegue sair de casa”, conta.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, disse que esteve na comunidade nesta quinta-feira (04) e informou que a partir da semana que vem máquinas estarão no local realizando a manutenção da estrada.