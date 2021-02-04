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Sul do ES

Comunidade faz rifa de bezerro para consertar estrada em Mimoso do Sul

Segundo uma moradora, o dinheiro do sorteio do animal vai custear parte da obra em uma via de difícil acesso do Sítio Paraíso, que pertence ao distrito de São José das Torres
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:13

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:13

Bezerro foi
Bezerro foi doado para sorteio  Crédito: Divulgação
Uma comunidade do interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, está rifando um bezerro para cobrir os custos do calçamento de uma estrada. Segundo uma moradora, o dinheiro deve custear parte da obra na via de difícil acesso do lugarejo chamado Sítio Paraíso, que pertence ao distrito de São José das Torres.
O bezerro foi doado por um morador da comunidade e, com o dinheiro arrecadado na rifa, o grupo pretende fazer a compra do material de construção. A intenção da população local também é reconstruir uma ponte que foi levada na última chuva. O sorteio do animal, que acontecerá em abril, vem ganhando repercussão na região. Quem ganhar e não quiser levar o bicho para casa, receberá R$ 1,3 mil.
Estarda
Desde setembro comunidade se reune para consertar trechos Crédito: Divulgação
Cansados de esperar obras do poder público, eles se uniram, começaram a fazer rifas e pedir doações para calçar os trechos mais complicados. Desde o mês de setembro de 2020 mais de 100 metros de estradas receberam obras.
A moradora Betânia Gaiz Pelegrino Almendo conta que a comunidade possui mais de 22 famílias e as reivindicações por melhorias são antigas. “Já tem mais de oito anos que agente vem sofrendo com nossas estradas, porque quando chove ninguém consegue sair de casa”, conta.

O QUE DIZ A PREFEITURA

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, disse que esteve na comunidade nesta quinta-feira (04) e informou que a partir da semana que vem máquinas estarão no local realizando a manutenção da estrada.
Não há previsão de pavimentação da estrada, segundo o prefeito. “Pegamos o município com o maquinário sucateado, grande parte ficou pronta semana passada. Temos planejamento de colocar o maquinário lá semana que vem para ajudar no serviço que está sendo feito. Já disponibilizamos caminhão de saibro, caçamba para ir buscar pedras e estamos dando todo o apoio dentro de nossas condições. Daqui um, dois meses, tudo estará pronto”, afirmou o prefeito.

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