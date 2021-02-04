Vaca cai em piscina e é resgatada por bombeiros em Cariacica

Os bombeiros acreditam que o animal se perdeu e foi se refrescar do calor na piscina do vizinho. A vaca foi socorrida sem ferimentos e voltou sozinha para casa
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

04 fev 2021 às 14:25

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:25

Vaca caiu dentro da piscina e foi socorrida por uma equipe dos Bombeiros
Vaca caiu dentro da piscina e foi resgatada pelos bombeiros Crédito: Divulgação / Sesp
O calor que atinge a Grande Vitória nesta semana é capaz de fazer qualquer um desejar um banho de piscina, até mesmo uma vaca. Na tarde desta quarta-feira (03), uma vaca caiu na piscina de uma residência no bairro Cangaiba, em Cariacica, não conseguiu sair sozinha e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
O sargento Wenos Kaleu acredita que o animal se perdeu e, com sede, foi tomar água na piscina do vizinho. "Provavelmente ela foi beber água e acabou caindo na piscina. O animal estava bem perdido e entrou na chácara de um morador", contou o sargento do Copo de Bombeiros.
Para retirar a vaca de dentro da piscina foi preciso usar uma corda. O mamífero até conseguia colocar a cabeça para fora da água, mas escorregava quando tentava sair da piscina sozinho.
"Os pés escorregavam na borda e ela não conseguia sair. Laçamos o animal, usamos a técnica de rolamento e ajudamos ele a sair da água"
Wenos Kaleu - Sargento do Corpo de Bombeiros
Depois de socorrida, e sem nenhum ferimento, a vaca voltou caminhando sozinha para casa. "Já pegou a estrada e foi para o sítio onde mora", afirmou o sargento.

OCORRÊNCIA COMUM

Ainda de acordo com o sargento Wenos Kaleu, esse tipo de ocorrência é muito comum. "A gente atende bastante esse tipo de ocorrência em Cariacica. O animal cai em fossa, vala e não consegue sair. É bem comum", finalizou. 

