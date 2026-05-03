Shakira no Rio: as imagens do show em 'Lobacabana'

Crédito: AFP

Uma multidão foi à praia de Copacabana para receber a cantora colombiana Shakira em um show histórico neste sábado (2/5).

De qualquer forma, a apresentação vem sendo tratada como possivelmente a maior turnê de uma artista latina de todos os tempos.

Boa parte da areia da praia foi tomada por fãs da cantora vindos de várias partes do Brasil. O público começou a ocupar a praia ainda durante o dia, e Copacabana virou "Lobacabana" — em referência ao apelido da colombiana, Loba.

O evento custou R$ 15 milhões à prefeitura, segundo o Diário Oficial do Município, e a estimativa é que movimente cerca de R$ 800 milhões na economia da cidade, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e a Riotur.

O palco fica na areia da praia, em frente ao hotel Copacabana Palace.

A BBC News Brasil selecionou fotos que mostram a aglomeração no local.

Crédito: Reuters

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