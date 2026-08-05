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"Ramus"

Operação da PF mira tráfico e cumpre mandados de prisão e busca no Sul do ES

Ação em Cachoeiro de Itapemirim e Itaipava, em Itapemirim, é desdobramento de investigação sobre a tentativa de furto de 1,4 tonelada de cocaína em uma marina de Guarapari

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 09:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 ago 2026 às 09:43
Operação Ramus, deflagrada pela PF
Operação Ramus, deflagrada pela PF no Sul do Espírito Santo Divulgação | PF

 A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Ramus para desarticular um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação conta com o apoio da Polícia Militar, das equipes K9 e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Até o momento, dois investigados foram presos em flagrante por tráfico de drogas.


Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Dez dos mandados de busca são cumpridos em Cachoeiro de Itapemirim e um no distrito de Itaipava.

 

Segundo a Polícia Federal, a investigação é um desdobramento da Operação Mangue Seco, deflagrada em 2025 para apurar a tentativa de furto de cerca de 1,4 tonelada de cocaína que estava armazenada em uma marina de Guarapari.

 

No decorrer das investigações, os policiais identificaram uma organização criminosa responsável pela distribuição e comercialização de drogas em Cachoeiro de Itapemirim.

 

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, porções de drogas destinadas à comercialização e outros materiais considerados importantes para a investigação. Os itens serão submetidos à perícia.

 

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros crimes que venham a ser identificados ao longo das apurações. A ação contou com a participação de mais de 100 policiais, equipes K9 e do Notaer. 

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