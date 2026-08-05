Shoppings da Grande Vitória abrem mais de 600 vagas de emprego

Quatro shoppings da Grande Vitória estão com mais de 600 vagas de emprego para diversos cargos, para candidatos com ou sem experiência. As contratações acompanham o movimento de clientes que aumenta no segundo semestre e a expansão dos empreendimentos.





As chances são para cargos como vendedor, operador de caixa, estoquista, consultor de vendas, gerente de loja, repositor de peças e assistente de loja, entre outras posições.





Os candidatos podem conferir as oportunidades em aberto no endereço eletrônico dos centros de compras. Além disso, algumas lojas realizam processos seletivos de forma independente e podem anunciar vagas por outros meios de comunicação.