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Oportunidades

Shoppings da Grande Vitória abrem mais de 600 vagas de emprego

Chances são para cargos como vendedor, operador de caixa, estoquista, consultor de vendas, gerente de loja, repositor de peças e assistente de loja, entre outras posições

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 10:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 ago 2026 às 10:27
Shopping Mestre Álvaro tem oportunidades de emprego
Shopping Mestre Álvaro tem oportunidades de emprego Divulgação

Quatro shoppings da Grande Vitória estão com mais de 600 vagas de emprego para diversos cargos, para candidatos com ou sem experiência. As contratações acompanham o movimento de clientes que aumenta no segundo semestre e a expansão dos empreendimentos.


As chances são para cargos como vendedor, operador de caixa, estoquista, consultor de vendas, gerente de loja, repositor de peças e assistente de loja, entre outras posições.


Os candidatos podem conferir as oportunidades em aberto no endereço eletrônico dos centros de compras. Além disso, algumas lojas realizam processos seletivos de forma independente e podem anunciar vagas por outros meios de comunicação.

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro tem mais de 200 vagas distribuídas em cerca de 30 lojas e operações. De acordo com o empreendimento, as oportunidades são para posições temporárias e efetivas, em diferentes áreas, como atendimento, vendas, caixa, alimentação e funções operacionais.


Além das lojas que já estão abertas, estão previstas inaugurações de novas marcas, como Track&Field, Hope, Bacio di Latte, Taco, KTX e a primeira operação do Mercadão Magazine em shopping.


A gerente de marketing do Shopping Mestre Álvaro, Amanda Duque, comenta que o ciclo de expansão do empreendimento fortalece sua contribuição para a economia da região, especialmente na geração de empregos.

"Nosso compromisso é seguir promovendo o crescimento do empreendimento e criando um ambiente que favoreça tanto a geração de empregos quanto o desenvolvimento dos negócios instalados aqui", afirma.


Também no município da Serra, o Shopping Montserrat tem estimativa de aproximadamente 100 vagas abertas, com chances para vendedor, caixa, estoquista, atendente e outros cargos em diferentes segmentos.


No Shopping Moxuara, em Cariacica, há 200 postos de trabalho disponíveis em diversas lojas e operações do empreendimento. Há oportunidades para cargos como vendedor, caixa, estoquista, atendente e auxiliar de cozinha, entre outros.

O empreendimento vai ampliar o mix de operações e prevê novas inaugurações até dezembro, com marcas como Mahai, Cacau Show Super Store, Cafecito, Express Grill, Orange Biju, Casa Augusto, Chic Multimarcas, Arenari, Localiza, Le Chocolatier e Yellot Mob.


O Shopping Vitória, na capital, está com 140 postos de trabalho nas lojas do empreendimento, com chances para vendedor, operador de caixa, estoquista, atendente de loja e auxiliar, entre outros cargos, de acordo com a demanda de cada operação.

Como concorrer às vagas

Os candidatos podem acompanhar as vagas nos canais de atendimento de cada centro de compras ou diretamente nas lojas. Vale lembrar que as vagas podem ser retiradas dos sistemas à medida que forem preenchidas.

 


Shopping Mestre Álvaro

Onde se cadastrar: https://intranetmall.com/vagas/shoppingmestrealvaro/ 


Shopping Moxuara

Onde se cadastrar: https://www.intranetmall.com/vagas/shoppingmoxuara/ 


Shopping Montserrat

Onde se cadastrar: https://www.intranetmall.com/vagas/shoppingmontserrat/


Shopping Vitória 

Onde se cadastrar: https://www.intranetmall.com/vagas/shoppingvitoria/

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