Nova loja dos Supermercados BH deve gerar 300 empregos em Vila Velha

A nova loja da rede Supermercados BH em Vila Velha deve gerar 300 empregos, sendo 100 postos diretos durante a construção e aproximadamente 200 vagas na fase de operação. O empreendimento será instalado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.





Entre as oportunidades previstas, estarão as de operador de caixa, empacotador, atendente de balcão, fiscal de caixa, repositor, açougueiro e padeiro. Os postos estarão distribuídas entre todas a operações previstas no negócio.





O projeto contará com uma unidade do Supermercados BH e um mall com cinco lojas, cujas áreas variarão entre 357 m² e 625 m², podendo receber operações como farmácia, academia e outros serviços. A iniciativa ocupará um terreno de mais de 24 mil m², com 10 mil m² de área construída.