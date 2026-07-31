Nova loja dos Supermercados BH deve gerar 300 empregos em Vila Velha

A nova loja da rede Supermercados BH em Vila Velha deve gerar 300 empregos, sendo 100 postos diretos durante a construção e aproximadamente 200 vagas na fase de operação. O empreendimento será instalado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.
Entre as oportunidades previstas, estarão as de operador de caixa, empacotador, atendente de balcão, fiscal de caixa, repositor, açougueiro e padeiro. Os postos estarão distribuídas entre todas a operações previstas no negócio.
O projeto contará com uma unidade do Supermercados BH e um mall com cinco lojas, cujas áreas variarão entre 357 m² e 625 m², podendo receber operações como farmácia, academia e outros serviços. A iniciativa ocupará um terreno de mais de 24 mil m², com 10 mil m² de área construída.
Segundo a empresa, o valor do investimento permanece em fase de validação e, por esse motivo, não será divulgado neste momento.
Ainda não é possível definir um cronograma para o início das obras, uma vez que o empreendimento depende da conclusão dos trâmites e das aprovações junto à Prefeitura de Vila Velha. Após a emissão das autorizações necessárias, a previsão é que a execução da obra ocorra em aproximadamente 12 meses.
No dia 22 de julho, foi realizada uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV). O evento contou com a participação de moradores dos bairros do entorno, como Jockey de Itaparica, Jardim Guaranhuns, Araçás e Darly Santos.
Durante o encontro, foram apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ser aberto um espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestações dos participantes. Todas as declarações foram registradas e seguem para a elaboração do Termo de Compromisso.
Não há previsão de alterações no projeto apresentado. Concluída essa etapa, o projeto arquitetônico poderá ser aprovado para que a obra seja devidamente licenciada pelo município.
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