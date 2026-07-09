Grupo Carone deve abrir quase 400 vagas de emprego até 2027 no ES

O Grupo Carone deve abrir 390 vagas de emprego até 2027 no Espírito Santo. As oportunidades estarão disponíveis por conta da inauguração de três lojas no Estado, sendo duas na Grande Vitória e uma em Marataízes. As contratações, geralmente, começam de três a quatro meses antes da abertura dos estabelecimentos.





Os postos são para cargos como embalador, auxiliar de limpeza, confeiteiro, padeiro, auxiliar de depósito, repositor de perecíveis, operador de caixa, açougueiro, técnico em segurança do trabalho.





Até o início de agosto, deve ser inaugurado o Supermercado SempreTem, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. A marca foi criada para atuar como supermercado com preço de atacado, como explica o diretor do grupo, William Carone Júnior.