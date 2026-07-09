Grupo Carone deve abrir quase 400 vagas de emprego até 2027 no ES

O Grupo Carone deve abrir 390 vagas de emprego até 2027 no Espírito Santo. As oportunidades estarão disponíveis por conta da inauguração de três lojas no Estado, sendo duas na Grande Vitória e uma em Marataízes. As contratações, geralmente, começam de três a quatro meses antes da abertura dos estabelecimentos.
Os postos são para cargos como embalador, auxiliar de limpeza, confeiteiro, padeiro, auxiliar de depósito, repositor de perecíveis, operador de caixa, açougueiro, técnico em segurança do trabalho.
Até o início de agosto, deve ser inaugurado o Supermercado SempreTem, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. A marca foi criada para atuar como supermercado com preço de atacado, como explica o diretor do grupo, William Carone Júnior.
Para esta loja, serão gerados 200 empregos, sendo que 80% das vagas já estão preenchidas e os novos colaboradores estão sendo treinados nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari. Alguns deles, entretanto, já começaram a trabalhar no estabelecimento para abastecer as prateleiras. Conforme o diretor, ainda restam cerca de 40 chances.
“Já temos as marcas Atacado Sempretem e Supermercados Carone, mas por conta do tamanho do terreno de Marataízes, tivemos que criar uma terceira bandeira. A ideia é aproveitar a oportunidade para se instalar no município”, comenta.
O Sempretem de Marataízes vai funcionar na Avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova. A estrutura tem 2 mil metros quadrados de área de vendas, estacionamento coberto com 128 vagas e mix superior a 16 mil produtos.
Até o final do ano, o grupo empresarial vai lançar uma quarta marca, o Mercado Carone, empreendimento de 700 m² de área de vendas que vai funcionar na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória. Para entrar em operação, a unidade vai gerar cerca de 100 empregos.
No primeiro semestre de 2027, está prevista a inauguração do Superatacado Sempre Tem em Porto Canoa, na Serra. As obras já começaram com a terraplanagem do terreno.
No local serão 3.500 m² de área de venda e a geração de 250 empregos diretos. Assim como a unidade de Laranjeiras, o estabelecimento terá mall com locação para lojas e academia.
Os funcionários da empresa recebem salário, além de benefícios como plano de saúde, vale-alimentação e alimentação no local, entre outras benefícios.
Além dos postos de trabalho que serão criados com as novas lojas, o grupo tem outras oportunidades de emprego abertas.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do Grupo Carone.
Leia Mais Sobre Emprego