Unimed Vitória abre vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Unimed Vitória está com 25 vagas de emprego abertas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para atuar nas unidades da cooperativa na Grande Vitória.
Os postos são para os cargos de assistente de atendimento ao cliente, assistente de relacionamento com o prestador, assistente administrativo, técnico de enfermagem, almoxarife, assistente de farmácia, nutricionista, assistente de laboratório e técnico de tecnologia da informação.
Para participar da seleção, é necessário ter formação correspondente ao cargo desejado: ensino médio para as vagas administrativas e de atendimento; e curso técnico com registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES) para a área de enfermagem.
Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto “Inscrição para vaga PcD”. O envio deve ser feito até o dia 31 de julho.
A cooperativa médica também recebe currículos de pessoas com deficiência para composição do Banco de Talentos. Profissionais que tenham formação em outras áreas podem encaminhar o documento para o e-mail acima.
Serviço
Vagas: 25
Cargos: assistente de atendimento ao cliente, assistente de relacionamento com o prestador, assistente administrativo, técnico de enfermagem, almoxarife, assistente de farmácia, nutricionista, assistente de laboratório, técnico de TI e assistente de contrato.
Requisitos: Ensino médio completo para vagas administrativas e de atendimento; e curso técnico com registro no Coren-ES para Téc. de Enfermagem.
Local de atuação: Grande Vitória
Como participar: o currículo deve ser enviado até 31 de julho para o e-mail [email protected] com o título “Inscrição para vaga PcD”
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