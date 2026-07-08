Unimed Vitória abre vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Unimed Vitória está com 25 vagas de emprego abertas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para atuar nas unidades da cooperativa na Grande Vitória.





Os postos são para os cargos de assistente de atendimento ao cliente, assistente de relacionamento com o prestador, assistente administrativo, técnico de enfermagem, almoxarife, assistente de farmácia, nutricionista, assistente de laboratório e técnico de tecnologia da informação.