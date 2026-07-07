Mutirão de emprego seleciona profissionais para trabalhar em condomínios no ES

O Grupo Condonal, empresa que administra condomínios, fará no dia 15 de julho um mutirão de emprego para selecionar auxiliares de serviços gerais. A oferta é de mais de 100 vagas, para atuação em diferentes contratos da empresa no Espírito Santo.



A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego e investir na formação de novos profissionais.





O atendimento aos candidatos será das 8h às 18h, na sede administrativa da empresa, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000, no 5º andar do Edifício Trade Center, Centro de Vitória.





Podem participar da seleção candidatos com ou sem experiência, sendo exigido apenas o ensino fundamental incompleto.