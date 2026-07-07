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Oportunidade

Mutirão de emprego seleciona profissionais para trabalhar em condomínios no ES

Além de trabalho com carteira assinada, também haverá inscrições para curso de qualificação na área

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 12:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2026 às 12:29
Auxiliar de serviços gerais
Auxiliar de serviços gerais Magnefic

O Grupo Condonal, empresa que administra condomínios, fará no dia 15 de julho um mutirão de emprego para selecionar auxiliares de serviços gerais. A oferta é de mais de 100 vagas, para atuação em diferentes contratos da empresa no Espírito Santo. 


A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego e investir na formação de novos profissionais. 


O atendimento aos candidatos será das 8h às 18h, na sede administrativa da empresa, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000, no 5º andar do Edifício Trade Center, Centro de Vitória.


Podem participar da seleção candidatos com ou sem experiência, sendo exigido apenas o ensino fundamental incompleto.

Além das vagas de emprego, haverá o lançamento oficial do Legado Vivo, um projeto desenvolvido pela empresa para capacitar gratuitamente pessoas que ainda não têm experiência na área.


Segundo a empresa, serão selecionados para o projeto até 10 participantes para a primeira turma do Legado Vivo, que passarão por uma formação voltada ao desenvolvimento das competências necessárias para atuar como auxiliar de serviços gerais. Os demais inscritos farão parte de um cadastro de reserva. 


O CEO do Grupo Condonal, Felipe Soares, ressalta que a iniciativa nasce com o propósito de reduzir uma das principais barreiras enfrentadas por quem busca o primeiro emprego ou uma oportunidade de recolocação: a falta de experiência profissional. 

Segundo ele, ao oferecer capacitação prática e orientação técnica, a empresa pretende preparar novos profissionais para atender as demandas do mercado com qualidade e segurança.


"Sabemos que muitas pessoas têm vontade de crescer, mas esbarram na falta de experiência. Queremos mudar essa realidade, investindo na formação de novos profissionais e criando caminhos para que eles possam construir uma carreira conosco", comenta.

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